محافظ البحر الأحمر: إزالة فورية لبناء مخالف بمجاويش في الغردقة

نفذ حي جنوب الغردقة برئاسة اللواء أحمد مهدي رئيس الحي، حملة إزالة فورية لأعمال بناء بدون ترخيص بمنطقة مجاويش، حيث تم ضبط زيادة في نسبة المباني على مساحة 30 مترًا مربعًا.

جاءت الحملة بحضور ومشاركة قسم التنظيم بالحي وشرطة المرافق، تنفيذًا للتعليمات الصارمة بفرض الانضباط والتعامل الجاد مع أي محاولة للتعدي على الأراضي أو مخالفة قوانين البناء.

وأكدت رئاسة حي جنوب استمرارها في رصد المخالفات أولًا بأول واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، مع فرض الانضباط والحفاظ على الشكل الحضاري لمدينة الغردقة، بما يضمن بيئة عمرانية منظمة وآمنة للمواطنين.