أيمن منصور: الزمالك لديه عناصر مهارية ستصنع الفارق في القمة
الأهلى يفرض نظاما صارما على اللاعبين قبل مباراة الزمالك.. ماذا يحدث؟
من هم المصورون؟.. أشد الناس عذابًا يوم القيامة
بلال: محاولات لصرف مستحقات لاعبي الزمالك.. وهذه نصيحتي لمسئولي النادي
عمرو أديب عن المخيم المصري السادس في غزة : بلدي تعمل في صمت
هل شتاء 2025 سيكون الأشد برودة؟ .. الأرصاد تعلن مفاجأة
جامعة الجلالة تحتفل بتخريج الدفعة الثانية لعام 2025
قصة حقيقية.. تفاصيل مسلسل ورد وشوكولاتة لـ محمد فراج وزينة قبل عرضه
أول رد من العراق على تهديدات نتنياهو بضرب بغداد
روسيا تتهم أمريكا بتعطيل دخول معاهدة حظر التجارب النووية حيز التنفيذ
ديانا هشام تكشف حقيقة اختفاء دبلة خطوبتها و شائعة الانفصال
غارة إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
أخبار البلد

جامعة الجلالة تحتفل بتخريج الدفعة الثانية لعام 2025

نهلة الشربيني

شهدت جامعة الجلالة احتفالية كبرى بمناسبة تخريج الدفعة الثانية من طلابها لعام 2025، وذلك بحضور  الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، واللواء طارق الشاذلي محافظ السويس وعضو مجلس أمناء الجامعة، إلى جانب مشاركة أعضاء مجلس الأمناء برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وبحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والقيادات الأكاديمية والمجتمعية وشركاء النجاح في مختلف المجالات، الذين شاركوا الطلاب وأسرهم فرحتهم بهذا اليوم التاريخي.

انطلقت فعاليات الحفل بعرض فيديو تعريفي عن جامعة الجلالة وبرامجها الأكاديمية المتميزة، تلاه فيلم وثائقي بعنوان "ويبقى الأثر" تخليداً لذكرى الراحلين المهندس شريف إسماعيل، أول رئيس لمجلس أمناء الجامعة، والدكتور طارق أبو المعاطي، أول نائب لرئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والطلاب. كما جرى عرض فيديو بعنوان "بداية الرحلة"، الذي وثّق رحلة الطلاب منذ انضمامهم للجامعة وحتى تخرجهم.

وخلال كلمته، أعرب الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، عن فخره بتخريج دفعة جديدة من أبناء الجامعة قائلاً: "نحتفل اليوم بإنجاز ثمرة عمل جماعي وجهود متواصلة من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب، مؤكدًا إن خريجينا هم سفراؤنا للمستقبل، ونؤمن أنهم سيكونون إضافة حقيقية لسوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب السيد حسنين، نائب رئيس الجامعة، أن هذا اليوم يمثل محطة فارقة في مسيرة طلاب الجامعة، مضيفًا: "حرصنا على أن تكون تجربة الطالب بجامعة الجلالة متكاملة، تجمع بين التعليم المتميز، والأنشطة، والدعم المستمر، لنُخرج جيلاً قادراً على المنافسة وتحمل المسؤولية.

أما الدكتور أشرف حاتم، رئيس مجلس أمناء الجامعة، فقد شدد على أن جامعة الجلالة باتت نموذجًا فريدًا في منظومة الجامعات الأهلية بمصر، وقال: "اليوم نرى ثمرة الرؤية التي تأسست عليها الجامعة، ونلمس نجاحها من خلال هذه الكوكبة من الخريجين الذين يمثلون مستقبل مصر.

وفي كلمته، استعاد الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة ذكرياته أثناء عمله كنائب لرئيس الجامعة لشؤون الطلاب، قائلاً: "أشعر بفخر كبير وأنا أرى هذه الجامعة، التي شاركت في وضع لبناتها الأولى، تقف شامخة وتخرّج أجيالًا جديدة من المبدعين والعلماء والقادة.

كما ألقى ممثلو الخريجين كلمة مؤثرة بالنيابة عن زملائهم، عبروا فيها عن امتنانهم العميق لجامعة الجلالة التي احتضنتهم وقدمت لهم كل سبل الدعم العلمي والعملي، ووجهوا الشكر لأساتذتهم الذين كانوا قدوةً ومصدر إلهام في رحلتهم التعليمية، ولأولياء أمورهم الذين لم يبخلوا بجهد أو تضحية من أجل وصولهم إلى هذه اللحظة التاريخية.

وتخلل الحفل تكريم أوائل الدفعات وتسليم شهادات التخرج للطلاب، وسط أجواء مبهجة تخللها إطلاق الألعاب النارية وتصوير الخريجين مع أولياء أمورهم في لحظات ستظل خالدة في الذاكرة.

واختتم الحفل بأجواء كرنفالية جسّدت روح الإنجاز والفخر، لتسطر جامعة الجلالة صفحة جديدة من مسيرتها الرائدة كأحد أبرز الجامعات الأهلية في مصر.

جامعة الجلالة التعليم العالي وزارة التعليم العالي

هل وجبة الفطور ضرورية؟ ..سكينة جمال: ترتبط بنمط الحياة الصحي

فياجرا طبيعية ..فاكهة محببة للرجال ترفع القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

أطباء يحذرون من تناول هذا النوع من الدجاج.. يحتوي على مواد سامة

طريقة عمل الخُبيزة.. أكلة تراثية بطعم لا ينسى

