فن وثقافة

عائشة بن أحمد تخطف الأنظار بإطلالة سوداء

عائشة بن احمد
عائشة بن احمد
ميرنا محمود

شاركت الفنانة عائشة بن أحمد جمهورها صورا جديدة في أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت عائشة بن أحمد بإطلاله جذابة لافتة مرتديه فستان باللون الأسود، ليكشف عن جمالها وأناقتها.

كما اعتمدت عائشة بن أحمد علي ترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقه تبرز جمالها.

يُذكر أن عائشة بن أحمد كانت قد شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل «الغاوي»، الذي تعاونت فيه مع عدد من النجوم المصريين، أبرزهم أحمد مكي وعمرو عبدالجليل، العمل من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، وإخراج ماندو العدل.

عائشة بن احمد صور عائشه بن احمد اطلاله النجوم اطلاله عائشة بن احمد

