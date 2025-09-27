إقبال على الطرح الثاني لمبادرة “سكن لكل المصريين 7”

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" شهد إقبالا غير مسبوق من المواطنين.

وأوضح خطاب خلال مداخلته الهاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن عدد المسجلين على المنصة الرقمية تجاوز 230 ألف مواطن، دفع منهم نحو 150 ألفًا مقدمات جدية الحجز، بينما يتراوح عدد الوحدات المطروحة ما بين 120 و135 ألف وحدة فقط.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هذا الإقبال الكبير يعكس ثقة المواطنين في جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية ملائمة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وأكد أن من لم يحالفهم التوفيق في الطرح الأول سيكون لهم الأولوية في المنافسة على الوحدات المطروحة بالمرحلة الحالية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.