اتحاد الجوجيتسو يختتم دورة إعداد لاعبي ومدربي الجوجيتسو بالإسكندرية

اختتم الاتحاد المصري للجوجيتسو، برئاسة العميد محمد الشعراوي، فعاليات الدورة الأساسية لإعداد لاعبي ومدربي الجوجيتسو بمحافظة الإسكندرية، والتي أُقيمت بالصالة المغطاة بكلية التربية الرياضية بنين بأبي قير، وذلك في إطار جولاته بالمحافظات لتوسيع قاعدة الممارسة والوقوف على اختيار عناصر المنتخب الوطني للمشاركة في البطولات القارية والدولية.

شهدت فعاليات الدورة حضور الدكتور محمد فوزي، نائب رئيس الاتحاد المصري للجوجيتسو، إلى جانب عدد من المدربين واللاعبين المشاركين، حيث تضمن البرنامج محاضرات نظرية وعملية، إلى جانب مباريات تنافسية، واختتمت بترقيات للأحزمة، وذلك في إطار حرص الاتحاد على إعداد كوادر جديدة، ودعم انتشار رياضة الجوجيتسو على نطاق أوسع داخل المحافظات، فضلاً عن اكتشاف عناصر متميزة لضمها للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة.

يذكر أن الاتحاد المصري للجوجيتسو نظم خلال الفترة الماضية عدة دورات مماثلة في محافظات القاهرة، البحر الأحمر، دمياط، القليوبية، والجيزة، ضمن خطته لنشر اللعبة على مستوى الجمهورية.