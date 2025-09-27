قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار عاجل .. النيابة الإدارية تعاين موقع مصنع نسيج المحلة المنهار ..صور
النيابة الإدارية تُحقق في واقعة حريق مصنع المحلة الكبرى وتصدر قرارات عاجلة
خاص| أول تعليق من دينا على الانتقادات الموجهة لأكاديمية الرقص الشرقي.. فيديو
لحماية حقوق الموظفين.. قانون العمل يتيح التظلم من قرار الوقف خلال 72 ساعة
من عزل حماس إلى إعادة الإعمار.. تفاصيل خطة ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه
وزير الخارجية: تتطلع لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في برامج تشغيل المنظمات بالقاهرة
سيلينا جوميز تودع العزوبية.. تفاصيل حفل زفافها الليلة
حبس حمو بيكا 3 أشهر في قضية حيازة سلاح أبيض
وزير الخارجية: مصر ترى في استعادة سوريا لعافيتها تعزيزا للأمن القومي العربي
سعر الذهب مساء اليوم السبت 26-9-2025
وظائف خالية..المعهد القومي للنقل يوفر فرصا لتعيين 5 مدرسين في تخصصات «هندسية واقتصادية»
رياضة

اتحاد الجوجيتسو يختتم دورة إعداد لاعبي ومدربي الجوجيتسو بالإسكندرية

الدورة الأساسية لإعداد لاعبي ومدربي الجوجيتسو
الدورة الأساسية لإعداد لاعبي ومدربي الجوجيتسو
إسلام مقلد

اختتم الاتحاد المصري للجوجيتسو، برئاسة العميد محمد الشعراوي، فعاليات الدورة الأساسية لإعداد لاعبي ومدربي الجوجيتسو بمحافظة الإسكندرية، والتي أُقيمت بالصالة المغطاة بكلية التربية الرياضية بنين بأبي قير، وذلك في إطار جولاته بالمحافظات لتوسيع قاعدة الممارسة والوقوف على اختيار عناصر المنتخب الوطني للمشاركة في البطولات القارية والدولية.

شهدت فعاليات الدورة حضور الدكتور محمد فوزي، نائب رئيس الاتحاد المصري للجوجيتسو، إلى جانب عدد من المدربين واللاعبين المشاركين، حيث تضمن البرنامج محاضرات نظرية وعملية، إلى جانب مباريات تنافسية، واختتمت بترقيات للأحزمة، وذلك في إطار حرص الاتحاد على إعداد كوادر جديدة، ودعم انتشار رياضة الجوجيتسو على نطاق أوسع داخل المحافظات، فضلاً عن اكتشاف عناصر متميزة لضمها للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة.

يذكر أن الاتحاد المصري للجوجيتسو نظم خلال الفترة الماضية عدة دورات مماثلة في محافظات القاهرة، البحر الأحمر، دمياط، القليوبية، والجيزة، ضمن خطته لنشر اللعبة على مستوى الجمهورية.

الاتحاد المصري للجوجيتسو الجوجيتسو الإسكندرية

