خصم 50% على المخالفات المرورية في هذه الحالة
الدوري المصري .. حرس الحدود يتقدم على زد 1-0 فى الشوط الأول
قرار عاجل .. النيابة الإدارية تعاين موقع مصنع نسيج المحلة المنهار ..صور
النيابة الإدارية تُحقق في واقعة حريق مصنع المحلة الكبرى وتصدر قرارات عاجلة
خاص| أول تعليق من دينا على الانتقادات الموجهة لأكاديمية الرقص الشرقي.. فيديو
لحماية حقوق الموظفين.. قانون العمل يتيح التظلم من قرار الوقف خلال 72 ساعة
من عزل حماس إلى إعادة الإعمار.. تفاصيل خطة ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه
وزير الخارجية: تتطلع لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في برامج تشغيل المنظمات بالقاهرة
سيلينا جوميز تودع العزوبية.. تفاصيل حفل زفافها الليلة
حبس حمو بيكا 3 أشهر في قضية حيازة سلاح أبيض
توك شو

أحمد الشحات: الدورة الـ80 للأمم المتحدة منحت القضية الفلسطينية زخمًا غير مسبوق

محمد البدوي

أكد الدكتور أحمد الشحات، استشاري الأمن الإقليمي والدولي، أن الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة كانت لافتة بشكل كبير، حيث تصدرت القضية الفلسطينية أعمالها، مشيرًا إلى أن هناك انفتاحًا ودعمًا دوليًا متزايدًا لهذه القضية، مضيفًا أن المبادرة الفرنسية السعودية الخاصة بحل الدولتين لاقت صدى واسعًا، وأسهمت في خلق حالة من الرواج الدولي لتأييد هذا الحل.

زخمًا غير مسبوق للقضية

وأوضح «الشحات»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك حالة تسابق واضحة في الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، وهو ما أعطى زخمًا غير مسبوق للقضية الفلسطينية في تاريخها الحديث منذ عام 1948.

وأشار إلى أن فضح الممارسات الإسرائيلية وكشف العدوان المستمر، خاصة سياسة التجويع التي يستخدمها جيش الاحتلال، كان من أبرز العوامل الضاغطة على الحكومات لاتخاذ مواقف أكثر صرامة ضد إسرائيل، موضحًا أن استمرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في سياساته العدائية والتحرك بما يتعارض مع الميثاق الدولي، دفع دولًا كبرى مثل فرنسا وبريطانيا إلى مراجعة مواقفها، لا سيما أنهما كانتا من أبرز الأطراف المشاركة في تأسيس إسرائيل.

ونوّه الشحات إلى أن هذه الممارسات أحرجت تلك الدول أمام المجتمع الدولي، ما أدى إلى ردود فعل قوية ضد الاحتلال الإسرائيلي وسياساته.

إسرائيل تأسيس إسرائيل نتنياهو الأمن الإقليمي المبادرة الفرنسية السعودية

