تحذيرات في إسرائيل من موجة اتصالات مرتبطة بالاستخبارات الإيرانية

حذّرت شرطة إسرائيل و مؤسسة الأمن السيبراني، اليوم السبت، من موجة اتصالات ورسائل مثيرة للقلق مصدرها أرقام مجهولة، ووفقا للتحذيرات، فإن هذه المكالمات يُرجَّح أنها صادرة عن جهات إيرانية، تدعو المتلقين للانضمام إلى تنظيمات معادية.



وأوضحت الشرطة في إسرائيل، أن الأرقام المستخدمة تبدأ بـ 03-6817* أو 03-3067*، مشيرة إلى أن الهدف منها نشر الذعر في وقت الحرب، مع احتمال أن تكون جزءًا من محاولات الاستخبارات الإيرانية لتجنيد مواطنين داخل إسرائيل وخارجها بغرض جمع المعلومات وتنفيذ أنشطة إرهابية.



وأكدت الشرطة الإسرائيلية أنها تتابع هذه الحوادث، داعية الجمهور إلى الإبلاغ الفوري عبر الخط الساخن 100 وحظر الأرقام المذكورة. كما شددت على أنه في حال الرد على الاتصال، يجب تجنب الضغط على أي رقم.



من جهتها، أوضحت مؤسسة الأمن السيبراني في إسرائيل أن هذه المحاولات لا تُلحق أي ضرر بالأجهزة، وإنما تهدف فقط إلى الترهيب، وقدمت عدة توصيات، منها: عدم الرد على المكالمات المشبوهة، وإن حدث وتم الرد، يُنصح بإغلاق الخط مباشرة دون التفاعل مع أي خيار داخل المكالمة.

وأضافت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن المسألة قيد المتابعة بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدة أنه تم بالفعل حجب بعض هذه المحادثات.