تحرك مصري - صيني قوي لتعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين
لافروف: لا شئ يبرر ما تفعله اسرائيل في غزة و العقوبات على إيران غير قانونية
الرئيس الإيراني: تحاورنا مع الأوروبيين بشأن آلية الزناد.. وأمريكا تسعى لإضعافنا
تشيلسي يخسر بثلاثية من برايتون في الدوري الإنجليزي
مفيش مواد مسرطنة| مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. والزراعة تنفي رشها بالإيثريل
رسمياً .. ترشح مصر لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي
بمشاركة صلاح.. ليفربول يخسر بثنائية من كريستال بالاس في البريميرليج
رئيس جامعة القاهرة: حصول المعهد القومي لعلوم الليزر على الاعتماد المؤسسي تتويجا لجهود الجامعة
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد السكندري يدعو أعضاءه لجمعية عمومية لاعتماد تعديلات على لائحته الأساسية
مسؤول أممي: الفلسطينيون يواجهون أوضاعا إنسانية مروعة في غزة
متحدث "أونروا": إسرائيل شردت 42 ألف فلسطيني شمال الضفة الغربية
وزيرة التنمية المحلية: انطلاق الأسبوع التدريبي الثامن من الخطة التدريبية المحليات غدا

أ ش أ

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة، انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الثامن بمركز التنمية المحلية بسقارة غداً /الأحد/ ويستمر حتى 1 أكتوبر 2025، وذلك في إطار الخطة التدريبية للوزارة 2025 / 2026، وبرعاية وإشراف الوزارة على تنمية وبناء قدرات الكوادر المحلية.
وأكدت الدكتورة منال عوض - في بيان - أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطط تدريبية متكاملة تستهدف القيادات والعاملين في مختلف مواقع العمل المحلي بهدف الارتقاء بمستوى الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أن التدريب وبناء القدرات يمثلان أحد المحاور الرئيسية لبرنامج الإصلاح الإداري وتطوير المحليات.
وقالت إن الأسبوع التدريبي الثامن يقام بمشاركة 102 متدرب من مختلف المحافظات، ويتضمن تنفيذ ثلاثة برامج تدريبية متخصصة، حيث يتناول البرنامج الأول استخدام اللغة الإنجليزية في مجال الإعلام والعلاقات العامة والتعاون الدولي باعتباره دورة تخصصية، فيما يركز البرنامج الثاني على تأهيل العاملين في مجال تنشيط السياحة وزيادة فاعلية دور المحافظات في التنمية السياحية، بينما يتناول البرنامج الثالث إعداد وتأهيل رؤساء المراكز والمدن والأحياء بما يعزز من قدرتهم على إدارة الملفات المحلية بكفاءة وفاعلية.
من جانبه، أكد الدكتور عصام الجوهري مساعد وزيرة التنمية المحلية للتدريب والتطوير والتحول الرقمي والمشرف العام على مركز سقارة، أن الخطة التدريبية مستمرة على مدار العام، وتتنوع برامجها بما يلبي احتياجات جميع مستويات العمل بالمحليات، بما يعزز الدور الحيوي لمركز سقارة كمنارة للتدريب والتنمية المحلية في مصر.
وأشار إلى أن مركز سقارة للتدريب فى حالة رفع كفاءة و انشاءات للمبانى الجديدة فى إطار خطة تطويره التى اطلقتها السيدة وزيرة التنمية المحلية فى بداية العام الجاري.

