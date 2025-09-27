مباراة الـ 10 أهداف.. فرانكفورت ينتصر على مونشنجلادباخ 6-4 في الدوري الألماني

حقق فريق أينتراخت فرانكفورت انتصارا عريضا على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ، في مباراة شهدت تسجل عشرة أهداف، مساء اليوم /السبت/، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري الألماني لكرة القدم.



ونجح فرانكفورت في تسجيل ستة أهداف خلال الشوط الأول، فيما رد مونشنجلادباخ بإحراز أربعة أهداف خلال الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بفوز الضيوف بنتيجة 6-4.



وأحرز سداسية فرانكفورت، روبن كوخ "هدفين" في الدقيقتين 11 و47، وأنسجار كناوف في الدقيقة 15، وجوناثان بوركاردت في الدقيقة 35، وفارس شعيبي في الدقيقة 39، وكان أوزون في الدقيقة 45.



ورد مونشنجلادباخ بإحراز أربعة أهداف عن طريق جينس كاستروب في الدقيقة 73، وهاريس طاباكوفيتش في الدقيقة 79، ويانيك إيجلهاردت في الدقيقة 83، وجرانت رانوس في الدقيقة 99.



الفوز الكبير رفع رصيد فرانكفورت إلى تسع نقاط ليحتل المركز الرابع في جدول الدوري الألماني، فيما تجمد رصيد بوروسيا مونشنجلادباخ عند نقطتين في المركز الثامن عشر.