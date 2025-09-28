قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

السخرية والأزياء الممنوعة خلال العصر المملوكي.. جديد سلسلة حكاية مصر بقصور الثقافة

جمال عاشور

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، كتاب "السخرية والأزياء الممنوعة في مصر خلال العصر المملوكي"، للدكتورة تيسير محمد شادي، وذلك ضمن سلسلة "حكاية مصر".

ويعد الكتاب إضافة للمكتبة العربية، حيث يناقش التاريخ الاجتماعي للشعب المصري وأسلوبه في التعبير عن رأيه في بعض القضايا، فيما عرف بالسخرية كطريقة من طرق التعبير عن الرأي.

كما يستعرض الكتاب السخرية السياسية والدلالة الرمزية خلال عصر المماليك البرجية بمصر.
وبدأت الكاتبة باستعراض دلالات مفهوم السخرية وعلاقتها بالهوية المصرية، بالإضافة إلى تناول أبرز حالات السخرية في عصر المماليك، سواء السخرية السياسية أم الاقتصادية.

سلسلة "حكاية مصر" تعني بنشر تاريخ مصر، وهي واحدة من إصدارات سلاسل الإدارة العامة للنشر الثقافي برئاسة الكاتب الحسيني عمران، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، تصدر برئاسة تحرير صبري سعيد، مدير التحرير د. انتصار محمد، سكرتير التحرير د. ماهينور فؤاد، تصميم الغلاف سمر أرز.

الهيئة العامة لقصور الثقافة اللواء خالد اللبان كتاب السخرية والأزياء الممنوعة العصر المملوكي

