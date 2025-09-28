قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحبس 6 أشهر عقوبة إرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص دون موافقته
الداخلية تكشف ملابسات فيديو مطاردة "توك توك" مسروق بالإكراه في الجيزة
وزير خارجية إيران: نرفض إعادة تفعيل قرارات منتهية بموجب القرار "2231"
تصاعد الحرب في غزة.. مصر تواصل دورها السياسي والإغاثي دعماً للشعب الفلسطيني
وزيرة التنمية المحلية: حريصون على تحويل خطط التكيف المناخي إلى مشروعات واقعية تخدم المواطن
الرئيس السيسي يؤكد محورية دور بنك التصدير والاستيراد الأفريقي في دعم دول القارة
الرئيس السيسي يستقبل رئيسي بنك التصدير والاستيراد الإفريقي.. ويؤكد ضرورة تعزيز التجارة ودعم التصنيع القاري
انفراجة في أزمة شروق وفا بعد تدخل أشرف صبحي وزير الرياضة
4700 قطعة جديدة..بيان هام من الإسكان بشأن طرح أراض ضمن مبادرة بيت الوطن
خلال زيارته للغربية|وزير التعليم يتحدث مع المعلمين عن البكالوريا وتحديات المنظومة
دفعات جديدة من المساعدات تغادر الأراضي المصرية إلى غزة
ماذا تفعل عن حدوث أمر يسرك؟.. اتبع هذه السنة النبوية عند الشعور بالفرح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير تعليم جنوب سيناء يتفقد مدارس طور سيناء في ثاني أسابيع الدراسة

جولة مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء
جولة مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء
ايمن محمد

أجرى عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، صباح اليوم الأحد الموافق 28 سبتمبر، جولة تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية في بداية الأسبوع الثاني للعام الدراسي، شملت عددًا من مدارس العاصمة طور سيناء.
​بدأت جولة المدير بمدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي الإعدادية بنين. حيث حضر طابور الصباح، وشاهد التمارين الرياضية وفقرات الإذاعة المدرسية وتحية العلم. ثم تفقد عددًا من الفصول الدراسية برفقة سناء عبد العظيم مديرة المدرسة، واطمأن على تسليم الكتب لجميع الطلاب، مؤكدًا عدم وجود أي عجز في معلمي المواد الأساسية. وشدد عتلم على أهمية ممارسة الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، وحثَّ الطلاب على ضرورة الحفاظ على نظافة المدرسة.
​عقب ذلك،

 انتقل 

 إلى مدرسة التجارة الثانوية بنات. وتابع انتظام العملية التعليمية بالمرور على الفصول الدراسية برفقة رانيا صلاح مديرة المدرسة. وشدد على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين لضمان سير العملية التعليمية بكل هدوء، وطالب بتحديد مواعيد ثابتة و معلنة لمقابلة أولياء الأمور.

جنوب سيناء التعليم جولة مدارس طور سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

أحمد السقا

نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل

حسن شاكوش يواسي حمو بيكا :ربنا يفك كربك

بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم رسمياً

من قصف كييف

انفــجارات قوية تهز كييف جراء قصف صاروخي بطائرات عملاقة

القراخ والبيض

بعد آخر انخفاض| تغيرات طفيفة في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض الآن

سعر الدولار

أعلي سعر دولار اليوم 28-9-2025

ولية أمر وأولادها ينصبون كمينًا لتلميذة في الهرم

ضربوها وعوروها في وشها لغاية ما أغمى عليها.. ولية أمر وأولادها ينصبون كمينًا لتلميذة في الهرم|صور

ترشيحاتنا

دينا فؤاد

بلوك مميز.. دينا فؤاد تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

عمرو دياب

عمرو دياب يتألق في حفل خاص بالأهرامات| صور

نجوم الفن بشخصية جمال عبد الناصر

فى ذكرى رحيل الزعيم.. نجوم جسدوا شخصية جمال عبد الناصر بالسينما والدراما

بالصور

أكثر الأبراج ذكاء .. من هم أصحاب العقول اللامعة؟

الابراج
الابراج
الابراج

طرح البوسترات الرسمية لأبطال مسلسل لينك والعرض خلال شهر أكتوبر

مسلسل لينك
مسلسل لينك
مسلسل لينك

انتبه .. 5 أعراض مبكرة قد تشير إلى مشاكل في المرارة

انتبه .. 5 أعراض مبكرة قد تشير إلى مشاكل المرارة
انتبه .. 5 أعراض مبكرة قد تشير إلى مشاكل المرارة
انتبه .. 5 أعراض مبكرة قد تشير إلى مشاكل المرارة

طعم لايقاوم .. طريقة عمل القرنبيط بالبشاميل بخطوات سهلة

القرنبيط بالبشاميل
القرنبيط بالبشاميل
القرنبيط بالبشاميل

فيديو

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد