مدير تعليم جنوب سيناء يتفقد مدارس طور سيناء في ثاني أسابيع الدراسة

أجرى عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، صباح اليوم الأحد الموافق 28 سبتمبر، جولة تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية في بداية الأسبوع الثاني للعام الدراسي، شملت عددًا من مدارس العاصمة طور سيناء.

​بدأت جولة المدير بمدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي الإعدادية بنين. حيث حضر طابور الصباح، وشاهد التمارين الرياضية وفقرات الإذاعة المدرسية وتحية العلم. ثم تفقد عددًا من الفصول الدراسية برفقة سناء عبد العظيم مديرة المدرسة، واطمأن على تسليم الكتب لجميع الطلاب، مؤكدًا عدم وجود أي عجز في معلمي المواد الأساسية. وشدد عتلم على أهمية ممارسة الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، وحثَّ الطلاب على ضرورة الحفاظ على نظافة المدرسة.

​عقب ذلك،

انتقل

إلى مدرسة التجارة الثانوية بنات. وتابع انتظام العملية التعليمية بالمرور على الفصول الدراسية برفقة رانيا صلاح مديرة المدرسة. وشدد على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين لضمان سير العملية التعليمية بكل هدوء، وطالب بتحديد مواعيد ثابتة و معلنة لمقابلة أولياء الأمور.