قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالقانون.. غرامة يومية لـ ملاك العقارات حال إهمالهم صيانة المصاعد
الكنيست يبحث قانونًا لإعدام الأسرى الفلسطينيين.. ومرصد الأزهر يحذر: الاحتلال يتلاعب بحياتهم
المشاط: مبادرة «شباب بلد» نموذج للشراكات بين الحكومة والأمم المتحدة والقطاع الخاص
حكم قمة الأهلي والزمالك.. من هو سيزار سوتو جرادو؟
تنفيذ مليون و64 ألف وحدة.. موقف الوحدات السكنية سكن لكل المصريين
محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير محيط مطار سفنكس الدولي وطريق مصر– إسكندرية الصحراوي
مصادر تكشف عن تفاصيل جهاز توماسبيرج المعاون في الأهلي والرواتب
محافظ بني سويف يشهد احتفالية الموسم السادس لزراعة البطاطس
عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر
ناجي الشهابي لـ"صدى البلد": بدأنا تجهيز أوراق مرشحي الائتلاف الوطني الحر في انتخابات النواب
لدعم خدمات الوقود والغاز.. محافظ المنيا يفتتح محطة النيل للبترول بالعدوة
وزير قطاع الأعمال: الاستدامة ضرورة استراتيجية لتعظيم العوائد ودعم الاقتصاد الأخضر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفرالشيخ يفتتح أعمال تطوير مدرسة الشهيد أحمد بسيوني للتعليم الأساسي بالحامول

محافظ كفرالشيخ يفتتح أعمال تطوير مدرسة الشهيد أحمد بسيوني للتعليم
محافظ كفرالشيخ يفتتح أعمال تطوير مدرسة الشهيد أحمد بسيوني للتعليم
أ ش أ

افتتح محافظ كفرالشيخ علاء عبد المعطي، أعمال تطوير وتوسعة مدرسة الرائد الشهيد أحمد بسيوني أبو الخير للتعليم الأساسي بقرية الابعادية البحرية بمركز الحامول، والمقامة على مساحة 6276 م2 بتكلفة بلغت 13 مليونًا و88 ألف جنيه.


وأكد المحافظ - خلال مراسم الافتتاح - اعتزازه وتقديره لتضحيات الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، منوها بأن أسرهم وأبناءهم يحظون بكل أوجه الدعم والرعاية تقديراً لعطائهم، مشيرا إلى أن إطلاق أسماء الشهداء على المدارس والمنشآت والمرافق العامة يأتي تخليداً لذكراهم العطرة وتقديراً لما قدموه من بطولة وفداء.
وقال إن المدرسة تضم 55 فصلاً مدرسياً، وذلك بواقع 34 طالبًا بالفصل، بما يسهم في خفض الكثافات الطلابية داخل الفصول، مشيرًا إلى أن مدة تنفيذ المشروع لم تتجاوز 9 أشهر.
وتفقد المحافظ عددًا من الفصول والمعامل وغرف الأنشطة، واستمع لآراء الطلاب والمعلمين حول العملية التعليمية، مطمئنًا على انتظام الدراسة، مؤكدًا أهمية تفعيل خطة المناهج والأنشطة المدرسية، مشددا على ضرورة الحفاظ على الأثاث المدرسي وجودة مرافق المدرسة، موجهاً إدارة المدرسة والعاملين بترسيخ ثقافة الانضباط والحفاظ على جمال ونظافة البيئة المدرسية لتوفير مناخ تعليمي صحي ومتميز للطلاب.


أشار محافظ كفرالشيخ إلى أن المحافظة تضم 2377 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية، تستوعب 132 ألفًا و738 طالبًا، بمدارس التربية والتعليم، حيث اطمئن على انتظام العملية التعليمية على مستوى المحافظة.
حضر الافتتاح السيد حمزة رئيس مركز ومدينة الحامول، الدكتور علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس أحمد العوضي مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية، المهندس وفائي الشناوي مدير عام المشروعات، خالد عباس مدير إدارة الحامول التعليمية، وعدد من القيادات التنفيذية.
وفي السياق، أكد الدكتور علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، أن نظام البكالوريا المصرية يهدف إلى بناء شخصية الطالب على الفهم والابتكار، بعيدًا عن الحفظ والتلقين بما يضمن إعداد طالب مفكر وواعٍ وقادر على التعامل مع متغيرات العصر، كما يركز على تنمية مهارات التفكير النقدي والبحث العلمي بما يسهم في تكوين جيل مبدع قادر على حل المشكلات واتخاذ القرار ومواجهة التحديات المستقبلية بثقة وكفاءة، وتطبيق هذا النظام يُعد نقلة نوعية في مسار التعليم.
وأوضح جودة - خلال تفقده مدرسة الحامول الثانوية بنات - أن إطلاق نظام البكالوريا المصرية جاء لرفع المعاناة عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور من خلال تقديم فرص تعليمية عادلة ومرنة بعيدًا عن ضغوط نظام "الفرصة الواحدة" المعمول به في الثانوية العامة التقليدية، مشيراً إلى أن النظام الجديد يمنح الطالب أكثر من فرصة للتحسين والتقدم، ويقيس الأداء بشكل تراكمي، ما يُتيح تقييماً أدق لمهارات الطالب وقدراته.
وتابع أن شهادة البكالوريا المصرية محلية بمعايير دولية معتمدة تفتح آفاقًا جديدة للطلاب للالتحاق بالجامعات داخل مصر وخارجها دون تمييز، مؤكدًا أن التنسيق للجامعات لا يفرق بين الطلاب وفقًا لنظام التعليم المتبع وأن الاختيار متروك بالكامل للطالب وولي أمره، ولا يوجد أي إلزام من قبل الوزارة أو المدرسة باختيار نظام معين.
كما تفقد وكيل الوزارة ، الفصول وحجرات الأنشطة والملاعب والمعامل والمكتبات بها وتجاذب أطراف الحديث مع طالبات الصف الأول الثانوي حول ضرورة الحفاظ على نظافة المدرسة والفصول والحفاظ على الأثاث والاهتمام بالمذاكرة والتحصيل الدراسي واحترام المعلم والتعامل برفق مع الزملاء.
 

محافظ كفرالشيخ الأبرار المدرسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

حسن شاكوش يواسي حمو بيكا :ربنا يفك كربك

بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم رسمياً

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

من قصف كييف

انفــجارات قوية تهز كييف جراء قصف صاروخي بطائرات عملاقة

القراخ والبيض

بعد آخر انخفاض| تغيرات طفيفة في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض الآن

ولية أمر وأولادها ينصبون كمينًا لتلميذة في الهرم

ضربوها وعوروها في وشها لغاية ما أغمى عليها.. ولية أمر وأولادها ينصبون كمينًا لتلميذة في الهرم|صور

دواجن بيضاء

هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

ترشيحاتنا

الذمة المالية للزوجة وحقها في مرتبها

ما أحقية زوجي في المرتب الخاص بي؟.. الإفتاء تجيب

قضاء صلاة الضحى

حكم قضاء صلاة الضحى لمن فاتته.. الإفتاء توضح

الجنة

أكثر ما يدخل الناس الجنة.. مركز الأزهر يوضح

بالصور

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع

تخطى الـ 50 ألف جنيه.. نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب
نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب
نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

أكثر الأبراج ذكاء .. من هم أصحاب العقول اللامعة؟

الابراج
الابراج
الابراج

طرح البوسترات الرسمية لأبطال مسلسل لينك والعرض خلال شهر أكتوبر

مسلسل لينك
مسلسل لينك
مسلسل لينك

فيديو

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

غياب حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: فلسطين والوعد الإلهي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

المزيد