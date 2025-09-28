قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالقانون.. غرامة يومية لـ ملاك العقارات حال إهمالهم صيانة المصاعد
الكنيست يبحث قانونًا لإعدام الأسرى الفلسطينيين.. ومرصد الأزهر يحذر: الاحتلال يتلاعب بحياتهم
المشاط: مبادرة «شباب بلد» نموذج للشراكات بين الحكومة والأمم المتحدة والقطاع الخاص
حكم قمة الأهلي والزمالك.. من هو سيزار سوتو جرادو؟
تنفيذ مليون و64 ألف وحدة.. موقف الوحدات السكنية سكن لكل المصريين
محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير محيط مطار سفنكس الدولي وطريق مصر– إسكندرية الصحراوي
مصادر تكشف عن تفاصيل جهاز توماسبيرج المعاون في الأهلي والرواتب
محافظ بني سويف يشهد احتفالية الموسم السادس لزراعة البطاطس
عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر
ناجي الشهابي لـ"صدى البلد": بدأنا تجهيز أوراق مرشحي الائتلاف الوطني الحر في انتخابات النواب
لدعم خدمات الوقود والغاز.. محافظ المنيا يفتتح محطة النيل للبترول بالعدوة
وزير قطاع الأعمال: الاستدامة ضرورة استراتيجية لتعظيم العوائد ودعم الاقتصاد الأخضر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ديمتري دلياني لـ «صدى البلد»: شرعية دولة الإبادة الإسرائيلية تتهاوى أمميًا

ديمتري دلياني
ديمتري دلياني
فرناس حفظي

قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح: «إن المشهد الذي تابعه العالم في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة لحظة انسحاب الوفود أثناء خطاب نتنياهو شكّل إعلانًا سياسيًا وأخلاقيًا صريحًا بأن دولة الإبادة الإسرائيلية لم تعد تتمتع بشرعية الخطاب أمام المجتمع الدولي. لقد تحوّلت المقاعد الشاغرة إلى شهادة دامغة على رفض العالم لجرائم الإبادة التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني».

وأوضح ديمتري دلياني، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": «لقد ارتكب جيش الإبادة الإسرائيلي مجازر أودت بحياة أكثر من 65 ألف فلسطيني وفلسطينية في قطاع غزة، وأدت إلى إصابة ما يزيد عن 163 ألفًا، فيما تُظهر أرقام جيش الإبادة نفسه أن 83٪ من الشهداء هم من المدنيين. هذه الحقيقة الدامغة تكشف عن طبيعة حرب الإبادة التي تستهدف اقتلاع الوجود الفلسطيني من جذوره».

وأضاف "دلياني": «إن انسحاب الوفود الدولية من القاعة كان تجسيدًا واعيًا لرفض تزوير الحقيقة ولتعرية خطاب قائم على محو القانون الدولي، في وقت تواصل فيه دولة الإبادة الإسرائيلية تقويض أسس الحياة الفلسطينية وتدمير مقومات بقائنا كشعب».

واختتم دلياني قائلاً: «ما جرى في الأمم المتحدة لحظة فارقة في الوعي العالمي؛ فقد أكّد أنّ دولة الإبادة الإسرائيلية باتت مكشوفة أمام المجتمع الدولي، وأن مواجهة هذه الحقيقة لم تعد خيارًا مؤجلاً بل ضرورة عاجلة تستدعي خطوات قانونية ودبلوماسية واقتصادية ملموسة لوقف الإبادة الإسرائيلية المستمرة في غزة».

حركة فتح خطاب نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي جيش الإبادة الإسرائيلي قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

حسن شاكوش يواسي حمو بيكا :ربنا يفك كربك

بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم رسمياً

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

من قصف كييف

انفــجارات قوية تهز كييف جراء قصف صاروخي بطائرات عملاقة

القراخ والبيض

بعد آخر انخفاض| تغيرات طفيفة في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض الآن

ولية أمر وأولادها ينصبون كمينًا لتلميذة في الهرم

ضربوها وعوروها في وشها لغاية ما أغمى عليها.. ولية أمر وأولادها ينصبون كمينًا لتلميذة في الهرم|صور

دواجن بيضاء

هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

ترشيحاتنا

شيماء سيف وزوجها كارتر

رايح جاي.. نجوم يرفعون شعار "انفصال واحد لا يكفي"

مهرجان الدوحة السينمائي

السينما تلتقي بالموسيقى خلال برنامج فني إبداعي في مهرجان الدوحة

ريم مصطفي

ريم مصطفي تخطف الأنظار في أحدث إطلالة.. شاهد

بالصور

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع

تخطى الـ 50 ألف جنيه.. نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب
نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب
نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

أكثر الأبراج ذكاء .. من هم أصحاب العقول اللامعة؟

الابراج
الابراج
الابراج

طرح البوسترات الرسمية لأبطال مسلسل لينك والعرض خلال شهر أكتوبر

مسلسل لينك
مسلسل لينك
مسلسل لينك

فيديو

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

غياب حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: فلسطين والوعد الإلهي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

المزيد