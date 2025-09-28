افتتاح معرض ذوي الهمم عن «أم كلثوم» بدار الكتب والوثائق القومية

في إطار دعم وزارة الثقافة لرعاية ودمج ذوي الهمم، افتتح د. أسامة طلعت، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، معرضًا فنيًا بقاعة الموسيقى بدار الكتب، يستمر على مدى ثلاثة أيام.

ويضم المعرض أعمالًا تشكيلية بريشة ذوي الهمم تخليدًا لذكرى كوكب الشرق أم كلثوم، وذلك في سياق إعلان وزارة الثقافة أن عام 2025 سيكون عامًا خاصًا يحمل اسمها، بالتزامن مع مرور خمسين عامًا على رحيلها.

وخلال جولته بالمعرض، أعرب رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية عن إعجابه الشديد بالأعمال المبهرة التي أبدعها المشاركون من ذوي الهمم، مؤكدًا أن هذه اللوحات تجسد مشاعر صادقة وتوازي إبداعات كبار المتخصصين.

وأضاف أن المعرض ليس مجرد احتفاء بفن أم كلثوم، بل هو رسالة إنسانية راقية تكشف عن طاقات إبداعية كامنة لدى أبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم، وتؤكد أن الفن والإبداع لا يعرفان حدودًا.

ولفت إلى أن المعرض يعكس التزام وزارة الثقافة والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بفتح مساحات أرحب لدمج وتمكين ذوي الهمم، وإبراز إسهاماتهم الخلّاقة في إثراء المشهد الثقافي المصري.

واختتم د. أسامة طلعت تصريحاته قائلًا: "نحن أمام تجربة فنية فريدة، حيث جسد أبناؤنا وبناتنا عشقهم لصوت أم كلثوم وإرثها الفني في لوحات نابضة بالحس والجمال، لتبقى أيقونة عربية وعالمية حاضرة في القلوب والإبداع معًا".

وعقب الافتتاح، عقد المشاركون ورشة رسم أقيمت بقاعة الموسيقى بدار الكتب، حيث عبروا خلالها عن مواهبهم وأفكارهم في أجواء من التفاعل والإبداع، مما أضفى على الفعالية طابعًا حيًا ومباشرًا يجسد قيمة الفن كوسيلة للتعبير والدمج المجتمعي.

يُنظم المعرض بمبادرة من لجنة رعاية ذوي الهمم بنادي المعادي الرياضي، برئاسة الأستاذة عايدة المصري، ويضم 42 لوحة من إبداعات الشباب والأطفال من ذوي الهمم، جاءت ثمرة تدريب مكثف استمر قرابة شهر كامل على يد الفنانة التشكيلية نجاح صدقي.

المشاركون في المعرض وأعمالهم:

آية عبد الناصر: 5 لوحات

كلايم الروسي: 5 لوحات

مازن أشرف: 4 لوحات

إيمان عامر: 7 لوحات

يوسف هاشم: لوحة واحدة

سامي أحمد سالم: 7 لوحات

عمر طارق: 3 لوحات

عمر علاء: 3 لوحات

علي خورشيد: 7 لوحات