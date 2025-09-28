قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آصف ملحم: الغرب يسعى لزعزعة استقرار الدول وتحويلها لبؤر صراع جديدة

محمد البدوي

قال الدكتور آصف ملحم، مدير مركز "جي إس إم" للدراسات في موسكو، إنّ روسيا لا تخطط لضم مولدوفا إلى دائرة نفوذها، مشيرًا إلى أنّ المشكلة الأساسية تكمن في الدول الغربية التي تحرّض جيران روسيا وتثير التوترات في مناطق مثل ترانسنيستريا، بدلًا من تقديم حلول اقتصادية ومعيشية لشعوب تلك الدول.

 بؤر صراع جديدة

وأوضح في تصريحات مع الإعلامية بسنت أكرم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الغرب يسعى دائمًا إلى زعزعة استقرار هذه الدول وتحويلها إلى بؤر صراع جديدة تستهدف روسيا بشكل مباشر.

وتابع أنّ روسيا لا تحتاج إلى أراضٍ جديدة، إذ ما زال لديها ملايين الكيلومترات غير المستثمرة في أراضيها، خاصة في القطب الشمالي.

وشدد على أنّ الهدف من الحملة الغربية هو تحويل مولدوفا إلى نسخة جديدة من أوكرانيا، عبر إثارة الأزمات الداخلية واستغلال الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مؤكدًا أنّ روسيا ترفض هذا النهج الذي يضر بالشعوب أكثر مما يخدمها.

تطورات الحرب الروسية الأوكرانية

وفي سياق تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أشار ملحم إلى أنّ الغرب لا يسعى لإنهاء الحرب، بل يدفع نحو استمرارها من خلال التصعيد المستمر ضد روسيا، رغم أنّ موسكو تدير المعركة بحكمة ولا ترغب في توسيع النزاع.

وذكر أنّ الدول الغربية لا تفهم سوى لغة القوة، وهو ما يفرض على روسيا أن تبقى في حالة استنفار دائم لحماية أمنها القومي من أي تهديدات محتملة.

روسيا الغرب آصف ملحم موسكو الدول الغربية ترانسنيستريا

