السكة الحديد تُسيّر الرحلة العشرين لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين إلى وطنهم | صور

قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر صباح اليوم الأحد الموافق 28 / 9 / 2025 بتسيير الرحلة العشرين من القطارات المخصصة لمبادرة العودة الطوعية للأشقاء السودانيين المقيمين في مصر ، ليصل إجمالي ما تم نقله حتى الآن نحو 19,069 راكبًا سودانيًا .



هذا ومن المنتظر أن يصل القطار محطة السد العالي الساعة 23:40 مساءً على أن يعود القطار ذاته لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في تمام الساعة 11:30 صباح اليوم التالى .

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتقديم الدعم الكامل للأشقاء السودانيين العائدين إلى وطنهم ، وتنفيذاً لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.