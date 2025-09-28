يسري الشرقاوي: الرئيس السيسي يعمل على تعزيز المشاركة الإقتصادية مع القارة الإفريقية

أكد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، أن الرئيس عبد الفتاج السيسي، يعمل على تعزيز المشاركة الاقتصادية مع القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن مصر شريك أساسي في البنك التصدير والاستيراد الأفريقي.



وقال يسري الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على البنوك متعددة الأطراف، سواء البنك الأفريقي أو بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، خاصة للتعاون في المجالات الاقتصادية في القارة الأفريقية.

وتابع رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، أن البنك الأفريقي للتصدير والإستيراد يعمل على عمل نظام جديد وهو نظام المدفوعات المحلية في الدول الأفريقية، دون الحاجة إلى استخدام الدولار أو العملات الأجنبية.