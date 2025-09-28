قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

خبير سياسي: ترامب قادر على الضغط لوقف حرب غزة والحرب لن تستمر لما بعد أكتوبر

طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية
رنا عبد الرحمن

كشف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يمتلك أوراق ضغط حقيقية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يمكن أن تدفعه نحو وقف الحرب في قطاع غزة.

وأوضح فهمي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن نتنياهو يضع قضية الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس على رأس أولوياته، وهو ما يمثل عاملًا مؤثرًا في أي مفاوضات لوقف إطلاق النار.

وأشار الخبير السياسي إلى أن الحديث عن نزع سلاح حركة حماس أمر بالغ التعقيد، ولا يمكن تنفيذه بين ليلة وضحاها، بل يتطلب ترتيبات وضمانات تستغرق وقتًا على أرض الواقع، مؤكداً أن أي طرح متسرع في هذا الملف لن يكون قابلًا للتطبيق.

وأضاف فهمي أن الحرب في غزة ستصل إلى محطتها الأخيرة قبل حلول السابع من أكتوبر المقبل، سواء جاء ذلك نتيجة لمبادرة ترامب أو بترتيبات إقليمية ودولية أخرى، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية حريصة في الوقت الراهن على الحفاظ على شبكة علاقاتها الاستراتيجية مع الدول العربية وعدم السماح بانزلاق المنطقة إلى مزيد من التصعيد.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد حراكاً دبلوماسياً مكثفاً، سواء عبر الوسطاء الإقليميين أو من خلال الضغوط الأمريكية المباشرة، معتبراً أن إنهاء الحرب سيكون اختباراً حقيقياً لمدى جدية الأطراف الدولية في فرض الاستقرار بالمنطقة.

