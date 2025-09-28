المقاولون العرب يشكر محمد مكي بعد قبول استقالته من تدريب الفريق

يتقدم مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح بخالص الشكر لمحمد مكي المدير الفني للفريق على مجهوداته وعطاءه اللامحدود الذي قدمه مع الفريق طوال فترة توليه مسئولية الفريق.



وتمسك محمد مكي باعتذاره عن عدم الاستمرار في قيادة الفريق الفترة المقبلة نظرا لما يواجهه من سوء توفيق منذ بداية الموسم، وفي ظل اعتزاز مجلس إدارة النادي بما يقدمه منذ توليه المسئولية إلا أنه وفي ظل تمسكه بالرحيل وطلبه ذلك للمرة الثانية فقد قبل المجلس اعتذاره.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة أن الكابتن محمد مكي من أفضل المدربين المصريين وكتب اسمه بحروف مضيئة في تاريخ المقاولون العرب بصعوده السريع والعودة للدوري الممتاز وسط إخلاص غير مسبوق، وتعامل راق هو وجهازه المعاون منذ توليه المسئولية وحتى الآن متمنيا له التوفيق في المرحلة المقبلة.

وأوضح فتحي أن الكابتن طلعت محرم سيقود الفريق فنيا الفترة المقبلة.