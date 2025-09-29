كاتب صحفي: الموقف المصري في أزمة غزة الأشرف والأكثر نزاهة

أكد محمود مسلم، الكاتب الصحفي، عضو مجلس الشيوخ، أن الموقف المصري هو "الأشرف والأكثر نزاهة"، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تصدى بكل قوة لمحاولات التهجير وأدار الأزمة بحنكة أثرت في تغيير وجهة النظر الأوروبية تجاه ما يجري في غزة.

وقال محمود مسلم، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن الحديث عن خطط إنهاء الحرب في غزة يرتبط بتعهدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن نجاحه في وقف الحرب سيكون موضع إشادة وقد يستحق جائزة نوبل للسلام، أما إذا فشل فلن يكون جديرًا بها.

وتابع الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، أن مصر تتحمل أعباءً كبيرة رغم المزايدات الخارجية، مؤكدًا أن الشعب المصري يزداد تمسكًا بقيادته عندما يرى مثل هذه الضغوط، وأن رؤيته تتسق مع رؤية الدولة في التعامل مع الحرب في غزة.

