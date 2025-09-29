قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حب الكائنات للنبي.. قصة استجابة التراب وانشقاق القمر لرسول الله
إبداء الرأي والمشورة الأبرز.. تعرف على اختصاصات مجلس الخدمة المدنية
أسعار العملات العربية في البنك الأهلي
طقس اليوم الإثنين .. أجواء خريفية في الصباح الباكر
تعديل مواعيد غلق المحال مع دخول الخريف.. بين ترشيد الطاقة وتغير سلوك المستهلك
غزة والضفة.. محاولة أمريكية في اللحظات الأخيرة للتوصل إلى تفاهمات
إدارة ترامب تبحث طلب أوكرانيا للحصول على صواريخ توماهوك
أفضل صيغة لحمد الله.. دعاء يجمع المحامد كلها
حسام غالي خارج القائمة.. محمد علي خير يكشف مفاجأة في قائمة الخطيب
روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كارولين عزمى: ما صدقتش إنى همثل في الأب الروحي.. كنت حاسة إني بحلم

كارولين عزمي
كارولين عزمي

تحدثت الفنانة كارولين عزمي عن مشاركتها في مسلسل "الأب الروحي" موضحة أنها كانت مصممة على تحقيق حلمها في مجال التمثيل.

وقالت "كارولين"، خلال حوارها لبرنامج "صاحبة السعادة" المُذاع على قناة "dmc": "محدش كان مصدقني غير نفسي لما كنت أتحط تحت اختبار ادخل عليه قتيلة، حتى في بداياتي في مسرح النهار كان عندي 18 أو 19 سنة وكنت أصغر واحدة في الفريق وسط ممثلين أكبر مني".

وأوضحت أنها كانت تذهب إلى كل مكاتب الكاستنج بنفسها بعد المعهد، وتشارك في الاختبارات يوميًا، متابعة: "لغاية ما سمعت عن مسلسل جديد بيقدم وجوه شابة فقررت أروح رغم الزحمة".

وتابعت: "دخلت الاختبار متربة ورابطة شعري وكان في مئات المتقدمين اللي لابسين ومرتبين، حفظت المشهد وقدمته قدام الكاميرا ومشيت".

وأردفت: "بعد 3 شهور فوجئت بتليفون بيقولي إنهم عايزيني في بطولة المسلسل، وكان أول ترشيح جالي من الفنان محمود حميدة بنفسه، ما صدقتش لما عرفت إني هقدم دور بنت محمود حميدة وأمثل قدام سوسن بدر، وده كان بالنسبة لي حلم كبير يتحقق لأول مرة، وكنت حاسة إني بحلم أما شوفت الفنانة سوسن بدر".

كارولين عزمي اسعاد يونس صاحبة السعادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

صورة مستندات

مصرع فتاة اصطدمت سيارتها بعمود إنارة بشارع طرح البحر في بورسعيد

مالك كوكو آند أس

حقيقة استبعاد مالك كوكو آند أس من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟

نهر النيل.. ارشيفية

سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

أسعار البنزين.. أرشيفية

«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار

الرئيس السيسي

الرئيس السيسى يدعو مجلس النواب للانعقاد الأربعاء المقبل

سد النهضة

مخالفات إثيوبية جسيمة| مصر تُصعد ملف سد النهضة أمام الأمم المتحدة: بُنِي للخراب

ترشيحاتنا

مجلس النواب

نواب يشيدون بكلمه وزير الخارجية أمام الأمم المتحدة.. ويؤكدون: رسخت لدور مصر التاريخي في الدفاع عن قضايا المنطقة

حمود فوزي يستقبل محافظ أسوان ورئيس هيئة تنمية الصعيد

لبحث آخر مستجدات ملف تعويضات أهالي النوبة.. محمود فوزي يستقبل محافظ أسوان

الرئيس عبد الفتاح السيسي

خبير اقتصادي: توجيهات الرئيس تعزز الطمأنة للأسواق وتغذي ثقة المستثمرين

بالصور

أفكار لانش بوكس صحي واقتصادي للمدرسة

اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي

فيديو

المدرب الدانماركي توماس توماسبيرج

نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي

طليقة احمد مكي

دبلته في إيدي.. طليقة مكي تكشف علاقتها به الفترة الحالية‎

ايمان عبد اللطيف

بعد انتشار الطلاب في الحوش.. وزير التعليم يتدخل لحل أزمة ملعمي مدرسة المنيا

توليت الحقيقي

الملثم الغامض لم يعد سرا.. عنبة يعلن هوية توليت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد