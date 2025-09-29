كارولين عزمى: ما صدقتش إنى همثل في الأب الروحي.. كنت حاسة إني بحلم

تحدثت الفنانة كارولين عزمي عن مشاركتها في مسلسل "الأب الروحي" موضحة أنها كانت مصممة على تحقيق حلمها في مجال التمثيل.

وقالت "كارولين"، خلال حوارها لبرنامج "صاحبة السعادة" المُذاع على قناة "dmc": "محدش كان مصدقني غير نفسي لما كنت أتحط تحت اختبار ادخل عليه قتيلة، حتى في بداياتي في مسرح النهار كان عندي 18 أو 19 سنة وكنت أصغر واحدة في الفريق وسط ممثلين أكبر مني".

وأوضحت أنها كانت تذهب إلى كل مكاتب الكاستنج بنفسها بعد المعهد، وتشارك في الاختبارات يوميًا، متابعة: "لغاية ما سمعت عن مسلسل جديد بيقدم وجوه شابة فقررت أروح رغم الزحمة".

وتابعت: "دخلت الاختبار متربة ورابطة شعري وكان في مئات المتقدمين اللي لابسين ومرتبين، حفظت المشهد وقدمته قدام الكاميرا ومشيت".

وأردفت: "بعد 3 شهور فوجئت بتليفون بيقولي إنهم عايزيني في بطولة المسلسل، وكان أول ترشيح جالي من الفنان محمود حميدة بنفسه، ما صدقتش لما عرفت إني هقدم دور بنت محمود حميدة وأمثل قدام سوسن بدر، وده كان بالنسبة لي حلم كبير يتحقق لأول مرة، وكنت حاسة إني بحلم أما شوفت الفنانة سوسن بدر".