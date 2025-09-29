إعلام إسرائيلي: اجتماع ويتكوف ونتنياهو استمر 6 ساعات وشهد تقدما كبيرا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن "إعلام إسرائيلي" أن اجتماع ويتكوف ونتنياهو استمر لـ6 ساعات وشهد تقدما كبيرا.

قال مسؤول إسرائيلي لصحيفة “يديعوت أحرونوت” إن "إسرائيل قريبة جدًا من التوصل إلى تفاهمات، بعد سلسلة من المسودات والتعديلات على الصياغة"، في إشارة إلى التقدم الحاصل في المفاوضات الجارية بشأن قطاع غزة.

وأضاف المسؤول أن "هناك أجواء إيجابية تدفع نحو إتمام الصفقة"، مشيرًا إلى أن النقاشات الأخيرة أظهرت "تقدمًا ملحوظًا" في المسار التفاوضي.

وفي السياق ذاته، أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن مصدر مقرب من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأن المباحثات التي جرت مؤخرًا مع الوسيط الأمريكي ستيف ويتكوف أسفرت عن "تقدم واضح" في المفاوضات، وأن "فرص موافقة إسرائيل على الخطة الأمريكية آخذة في الازدياد".

من جانبها، ذكرت تايمز أوف إسرائيل عن مصدر مطلع أن ويتكوف بذل جهودًا كبيرة لإقناع نتنياهو بقبول المقترح المطروح، رغم تحفظاته على بعض الشروط، والتي تضمنت مطالبات بنزع سلاح حركة حماس، وتحديد دور السلطة الفلسطينية في غزة بعد انتهاء الحرب.