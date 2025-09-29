قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

اندلاع حريق بمبنى قرب مطار "هانيدا" في طوكيو

مطار هانيدا
مطار هانيدا
أ ش أ

ذكرت وزارة النقل اليابانية، أن حريقًا اندلع، اليوم الاثنين، في مبنى بالقرب من مطار هانيدا في طوكيو، لكن الحادث لم يؤثر على حركة الطيران ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.


وذكرت الشرطة وإدارة الإطفاء المحلية، أن مكالمة طوارئ وردت في الساعة 9:10 صباحا (حسب التوقيت المحلي لطوكيو) للإبلاغ عن تصاعد دخان أسود ونشوب حريق في مبنى يجرى به أعمال هدم يقع في حي أوتا بطوكيو، و تمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق بعد حوالي ساعتين، حسبما أوردت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية.


وأشارت الشرطة إلى أن الحريق نشب في مبنى كان يستخدم كحظيرة طائرات، مما أدى إلى احتراق حوالي 900 متر مربع من السقف.. ويُعتقد أن ما لا يقل عن 20 شخصًا كانوا يعملون على هدم المبنى في ذلك الوقت، وقال شاهد عيان إن الحريق اندلع أثناء قطع أعمدة معدنية.


ويقع المبنى على بعد حوالي 1.2 كيلومتر شمال غرب مبنى الركاب رقم 3 بمطار هانيدا.

