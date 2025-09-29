مطار مرسى علم يستقبل 15 رحلة دولية اليوم من أوروبا

يشهد مطار مرسى علم الدولي، اليوم الاثنين، حركة نشطة في معدلات وصول السياحة الأجنبية، حيث يستقبل المطار 15 رحلة طيران دولية قادمة من عدة عواصم أوروبية، من إجمالي 180 رحلة من المقرر أن تهبط في المطار على مدار الأسبوع الجاري.

وتشير بيانات جداول التشغيل إلى أن الرحلات تشمل 3 رحلات من بولندا، و5 رحلات من جمهورية التشيك، إضافة إلى 4 رحلات من ألمانيا، و3 رحلات قادمة من إيطاليا.

وتعمل سلطات المطار على إنهاء إجراءات السفر للسياح القادمين في سهولة ويسر، مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية من لحظة وصولهم وحتى انتقالهم إلى فنادق وقرى مرسى علم السياحية، حيث من المتوقع ارتفاع نسب الإشغال الفندقي خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن المطار يستقبل هذا الأسبوع 180 رحلة دولية من نحو 12 دولة مختلفة أبرزها ألمانيا وبولندا والتشيك وإيطاليا وهولندا وبلجيكا، ما يعكس استمرار الإقبال السياحي على المقاصد الشاطئية بالبحر الأحمر.







