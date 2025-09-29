مجمع إعلام الغردقة يناقش رواية بهروئيل

استضاف مجمع إعلام الغردقة ندوة أدبية موسعة لمناقشة رواية «بهروئيل» للكاتب رفاعي سعد الله، بحضور نخبة من الأدباء والباحثين والنقاد، إلى جانب أعضاء نادي الأدب بقصر ثقافة الغردقة وطلاب الجامعات ورواد الحركة الثقافية بالمحافظة.

شهدت الندوة حضورًا جماهيريًا لافتًا، حيث امتلأت القاعة بالحضور الذين تفاعلوا مع الطرح الأدبي والفكري للرواية، والتي تمزج بين السرد الروائي والوثيقة التاريخية في معالجة قضايا ترتبط بالهوية والتاريخ والواقع السياسي. واستعرض الكاتب خلال اللقاء الأبعاد الفكرية والمحاور الرئيسية للعمل، ومنها التناول التاريخي لفكرة «لفائف عكا» وما تحمله من دلالات تكشف زيف الأساطير التوراتية حول ما يسمى بـ«أرض الميعاد».

وأكد المشاركون في الندوة أن الرواية سلطت الضوء على جوهر القضية الفلسطينية من منظور إنساني وتاريخي، عبر رصد معاناة الشعب الفلسطيني وإبراز الطابع الإنساني والعاطفي لقضيته، مع توظيف البحث الأكاديمي والوثائق التاريخية في قالب روائي مشوق. وأجمع الحضور على أن العمل يمثل إضافة بارزة للأدب العربي المعاصر، لما يطرحه من تساؤلات جريئة حول العلاقة بين التاريخ والدين والسياسة، وتأكيد حق الفلسطينيين في أرضهم رغم محاولات الطمس والتزييف.



