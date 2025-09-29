أحمد عبد الباسط يثير الجدل بشأن مباراة القمة..تفاصيل

طرح الإعلامي أحمد عبد الباسط سؤالا مثيرا بشأن توقعات مباراة القمة اليوم.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر فيسبوك:"قمة الأهلي والزمالك.. ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة اليوم؟".

يستعد فريق الزمالك لخوض مواجهة مرتقبة أمام غريمه التقليدي الأهلي، في الثامنة مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بعدما حقق الفوز في خمس مباريات وتعادل في مباراتين، مقابل خسارة وحيدة.

ويستعيد الفريق الأبيض خدمات ثلاثي الدفاع محمود حمدي "الونش"، محمود بنتايك، والبرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، بعد غيابهم في الفترة الماضية بسبب الإيقاف؛ حيث غاب الونش عن ثلاث مباريات متتالية أمام المصري والإسماعيلي والجونة عقب طرده المباشر أمام وادي دجلة، بينما غاب كل من بيزيرا وبنتايك عن لقاء الجونة بعد حصولهما على الإنذار الثالث.

تشكيل الزمالك المتوقع في القمة:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد إسماعيل، حسام عبد الجيد، عمر جابر، محمود بنتايك

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر

خط الهجوم: خوان ألفينا بيزيرا، عدي الدباغ، آدم كايد.