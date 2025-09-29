قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة
الرئيس السيسي وبن زايد يرحبان بمبادرة "ترامب" لوقف الحرب في قطاع غزة
التضامن: تدخلات إغاثية ومساعدات عاجلة لضحايا حادث أتوبيس المنيا
الرقابة المالية: لا تهاون مع المخالفين للقوانين في الأسواق غير المصرفية
13 لاعبا في سنة أولى قمة بين الأهلي والزمالك بالدوري
التموين: كاري أون علامة تجارية جديدة للمجمعات الاستهلاكية لتنافس السلاسل المشهورة
سمموا كلب الحراسة.. حبس المتهمين بمحاولة سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
كولومبيا تعلن عن استعدادها لإرسال جنود لتحرير فلسطين
وزيرة الخارجية البريطانية: حان وقت إنهاء الحرب ومعاناة المدنيين في غزة
استقرار أسعار الذهب في مصر ببداية تعاملات الاثنين بعد مكاسب قوية
فداء الشندويلي يكشف لصدى البلد سر اختيار الممثلين بفيلم المنبر
الرئيس السيسي: الدولة المصرية حريصة على تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات الإماراتية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحد كبير.. غيابات الزمالك قبل مواجهة الأهلي في القمة

الزمالك
الزمالك
إسراء أشرف

يخوض الزمالك مباراته المرتقبة أمام الأهلي ، في الثامنة من مساء اليوم الإثنين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز، في ظل غياب عدد من العناصر الأساسية والمؤثرة عن صفوفه.

غيابات الزمالك قبل مواجهة الأهلي في القمة

يفتقد الفريق الأبيض جهود لاعب الوسط محمد شحاتة بسبب إصابة في العضلة الخلفية، إلى جانب غياب الثلاثي سيف الدين الجزيري (تونس)، شيكو بانزا (أنجولا)، وبارون أوشينج (كينيا) بقرار فني من الجهاز الفني، فيما يغيب محمد السيد لتواجده مع منتخب الشباب المشارك في بطولة كأس العالم.

ومن المنتظر أن يبدأ الزمالك اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر

خط الهجوم: آدم كايد – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.

وتمثل غيابات الزمالك تحديًا كبيرًا للمدرب البلجيكي يانيك فيريرا، الذي يسعى لتعويض النواقص وتقديم عرض قوي أمام الغريم التقليدي في مواجهة تحمل دائمًا طابعًا خاصًا.

غيابات الزمالك الزمالك نادي الزمالك الأهلي قمة الأهلي والزمالك الدوري المصري

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

نهاية «أسطورة صدام»

روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا

الاهلي

بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة

عصام الحضري

ولا تزعل نفسك.. عصام الحضري يوجه رسالة لشوبير في عيد ميلاده

جوميز

خالد طلعت: جوزيه جوميز الأنسب لتدريب الأهلي.. وتوماسبرج بالونة اختبار

حسام غالي

حسام غالي خارج القائمة.. محمد علي خير يكشف مفاجأة في قائمة الخطيب

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

القلب

7 عادات صباحية تسرع الإصابة بأمراض القلب.. احذرها

سارة سلامة

سارة سلامة تخطف الأنظار بملابس ملفتة .. شاهد

عريس اسوان

بعد مأساة عريس أسوان.. ما هي متلازمة القلب السعيد؟

طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة

طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة
طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة
طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة

شرطة دبي تضيف 3 سيارات مرسيدس فارهة لأسطول دورياتها الذكية

سيارات شرطة دبي
سيارات شرطة دبي
سيارات شرطة دبي

سيارة تسلا تنهي حياة 3 أشخاص بداخلها

تسلا
تسلا
تسلا

الشرقية تحتفي بكنوزها السياحية.. مهرجانات وحرف تراثية تفتح آفاق التنمية المستدامة

البردي
البردي
البردي

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

