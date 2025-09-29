تحد كبير.. غيابات الزمالك قبل مواجهة الأهلي في القمة

يخوض الزمالك مباراته المرتقبة أمام الأهلي ، في الثامنة من مساء اليوم الإثنين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز، في ظل غياب عدد من العناصر الأساسية والمؤثرة عن صفوفه.

غيابات الزمالك قبل مواجهة الأهلي في القمة

يفتقد الفريق الأبيض جهود لاعب الوسط محمد شحاتة بسبب إصابة في العضلة الخلفية، إلى جانب غياب الثلاثي سيف الدين الجزيري (تونس)، شيكو بانزا (أنجولا)، وبارون أوشينج (كينيا) بقرار فني من الجهاز الفني، فيما يغيب محمد السيد لتواجده مع منتخب الشباب المشارك في بطولة كأس العالم.

ومن المنتظر أن يبدأ الزمالك اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر

خط الهجوم: آدم كايد – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.

وتمثل غيابات الزمالك تحديًا كبيرًا للمدرب البلجيكي يانيك فيريرا، الذي يسعى لتعويض النواقص وتقديم عرض قوي أمام الغريم التقليدي في مواجهة تحمل دائمًا طابعًا خاصًا.