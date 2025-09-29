قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الاسكان: الرئيس السيسي حريص على تلبية احتياجات المصريين بالخارج
20 دقيقة قمة| سيطرة الزمالك والأهلي يحاول العودة للمباراة
جمال الدين: اقتصادية قناة السويس تمتلك مزايا تنافسية تُمكِّن الشركات التركية
اخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الإثنين 29-9-2025
عماد متعب: الفوز على الزمالك بداية لاستعادة ثقة جماهير الأهلي
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب يضغط على كل الأطراف للتوصل لاتفاق في غزة
نتنياهو تحدث مع رئيس الوزراء القطري واعتذر عن الهجوم في الدوحة
وزير البترول لـ الإعلاميين | مصر على أعتاب انطلاقة جديدة في استكشاف الثروات التعدينية
مظاهرات أمام البيت الأبيض خلال اجتماع ترامب ونتنياهو
الوزراء: الخميس 9 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة بدلاً من 6 أكتوبر
استثناءات قانونية مهمة| هذه العقارات لا تخضع للضريبة العقارية في مصر
رددوا شعارات ضد مصر.. القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحكومة اليابانية: الاقتصاد يتعافى والرسوم الأمريكية تؤثر على قطاع السيارات

الحكومة اليابانية: الاقتصاد يتعافى والرسوم الأمريكية تؤثر على قطاع السيارات
الحكومة اليابانية: الاقتصاد يتعافى والرسوم الأمريكية تؤثر على قطاع السيارات

قالت الحكومة اليابانية إن اقتصاد البلاد يتعافى بشكل معتدل، غير أن تأثير السياسات التجارية الأمريكية يبدو واضحاً بشكل خاص في قطاع السيارات.


وأشار التقرير الشهري الصادر اليوم الاثنين - أوردته شبكة "ياهو فاينانس" الإقتصادية - إلى أن الإنفاق الرأسمالي يتعافى بشكل معتدل بفضل زيادة الاستثمارات في القطاع الرقمي والمعدات الآلية، في أول رفع للتقييم منذ مارس 2024. 


كذلك رفعت الحكومة تقييمها للإنفاق الاستهلاكي لأول مرة منذ أغسطس 2024، مع تحسن ثقة المستهلكين بعد الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة.


ويأتي التقرير بعد قرار بنك اليابان البدء في بيع أصول عالية المخاطر، في حين اعترض عضوين من مجلس الإدارة على قرار البنك الإبقاء على معدلات الفائدة مستقرة، في إشارة إلى تحول متشدد عن سياسة التحفيز النقدي الضخم.


وعلى الرغم من أن طوكيو رفعت تقييمها للإنفاق الخاص والاستثمار الرأسمالي، إلا أنها حذرت من المخاطر المحتملة على التوقعات الاقتصادية بسبب السياسات التجارية لواشنطن.


وكان الاقتصاد الياباني قد نما بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين، مسجلاً الربع الخامس على التوالي من التوسع. 


إلا أن الرسوم الجمركية الأمريكية وحالة عدم اليقين السياسي الداخلي قد تعقد عملية صنع السياسات قبيل انتخابات قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي في أوائل أكتوبر المقبل لاختيار خلف لرئيس الوزراء المنتهية ولايته شيجيرو إيشيبا.


وقد وافقت الولايات المتحدة على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الواردات اليابانية عندما توصلت واشنطن وطوكيو إلى اتفاق في يوليو، وهو أقل من التهديد السابق بفرض 27.5% على السيارات و25% على معظم السلع الأخرى، ومع ذلك، يُنظر إلى التأثير على أنه كبير، خصوصاً لقطاع السيارات، لأن الرسوم ما زالت أعلى بكثير من مستواها السابق البالغ 2.5%.


وفي أحدث تقرير اقتصادي، رفعت الحكومة تقييمها للإنفاق الاستهلاكي لأول مرة منذ أغسطس 2024.

الحكومة اليابانية اقتصاد البلاد يتعافى تأثير السياسات التجارية الأمريكية قطاع السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

ترامب و وتنياهو

متحدثة البيت الأبيض: قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق سلام في غزة

أرشيفية

الصحة تدفع بـ34 سيارة إسعاف في مصرع وإصابة 22 شخصا بانقلاب أتوبيس بالمنيا

صاروخ باليستي

الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب

ترشيحاتنا

غزة

صلاح عبد العطي: الولايات المتحدة وجدت نفسها في موقف حرج بعد تأجيل الاعتراف بدولة فلسطين

وزير الإسكان

وزير الإسكان: مبادرات للمصريين في الخارج في سبتمبر وأكتوبر نوفمبر

غزة

حامد فارس: إسرائيل أصبحت دولة معزولة دوليا.. والدعم الأمريكي لها يقل بشكل كبير

بالصور

17 صورة من عيد ميلاد رضوى الشربيني الـ44 تشعل السوشيال ميديا

17 صورة من عيد ميلاد رضوى الشربيني الـ44 تفاصيل الحفل
17 صورة من عيد ميلاد رضوى الشربيني الـ44 تفاصيل الحفل
17 صورة من عيد ميلاد رضوى الشربيني الـ44 تفاصيل الحفل

للأشغال الشاقة.. أسعار ومواصفات 5 شاحنات بيك-أب في مصر

شاحنات البيك-أب
شاحنات البيك-أب
شاحنات البيك-أب

الغذاء والدواء الأمريكية: أدوات الطهي قد تلوث الطعام بمادة مسرطنة

الغذاء والدواء الأمريكية أدوات الطهي قد تلوث الطعام بمادة مسرطنة
الغذاء والدواء الأمريكية أدوات الطهي قد تلوث الطعام بمادة مسرطنة
الغذاء والدواء الأمريكية أدوات الطهي قد تلوث الطعام بمادة مسرطنة

شوربة القرع الكريمية.. وصفة دافئة وصحية في يوم بارد

طريقة عمل شوربة القرع 
طريقة عمل شوربة القرع 
طريقة عمل شوربة القرع 

فيديو

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد