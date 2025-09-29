فيفا يقرر خصم 3 نقاط من منتخب جنوب إفريقيا في تصفيات كأس العالم

تعرض منتخب جنوب إفريقيا لخصم 3 نقاط من رصيدها في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم، بسبب إشراك لاعب غير مؤهل، مما أضعف آمالها في التأهل للبطولة العام المقبل.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الاثنين، أن اللجنة التأديبية وجدت أن جنوب إفريقيا ارتكبت مخالفة بإشراك لاعب الوسط تيبوهو موكوينا، في الفوز 2-0 على ليسوتو في مارس، رغم أنه كان يجب أن يغيب عن المباراة بسبب حصوله على إنذارين في مباريات سابقة ضمن المجموعة الثالثة.

وتم اعتبار ليسوتو فائزة بنتيجة 3-0، وتم خصم النقاط من جنوب إفريقيا.

وعلى الرغم من ذلك، لا تزال جنوب إفريقيا تتصدر ترتيب المجموعة، ولكن بفارق الأهداف فقط عن بنين، ولدى كل فريق 14 نقطة قبل جولتين على نهاية التصفيات.