طارق يحيى: مباراة القمة صعبة.. وثبات تشكيل الزمالك أمام الأهلي ضروري

تحدث طارق يحيى، نجم نادي الزمالك السابق، عن مواجهة القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي، مؤكداً أهمية الهدوء والتركيز داخل المستطيل الأخضر.

وقال يحيى في تصريحاته عبر برنامج "لعبة والتانية" مع الإعلامي كريم رمزي على راديو ميجا إف إم:"نحن محظوظون بوجود الأهلي والزمالك، لكن حتى الآن لم نستغل ذلك بالشكل الصحيح. يجب أن تكون المنافسة داخل الملعب فقط، وعلى مسؤولي السوشيال ميديا في الناديين تهدئة الأجواء لتجنب الصراعات".

وأضاف:"أي خسارة لأي من الفريقين ستخلق أزمات عديدة، لذلك الأداء قد لا يكون ممتعاً، لأن الأهلي والزمالك يخشيان الهزيمة في مباراة اليوم".

وتابع:"مشاركة ناصر ماهر في مركز الجناح لن تفيد الزمالك، وثبات التشكيل أمام الأهلي أمر ضروري للغاية بسبب قوة المنافس. مستقبل فيريرا قد يكون مهدداً حال الخسارة، وتدخلاته الفنية أثناء اللقاء ستكون حاسمة".

وأكد"الثبات الانفعالي والتعامل مع الضغوط الجماهيرية سيكون عاملاً مؤثراً في القمة، واللاعبون أصحاب الخبرات ستكون لهم الكلمة العليا في ظل الحضور الجماهيري الكبير".