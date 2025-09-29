قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على شقيقين متهمين بـ قتل عامل خردة في الخانكة
الخسران زعلان.. خالد الغندور يوجه رسالة للجمهور قبل مباراة القمة
مباراة القمة| بيزيرا جاهز لمواجهة الأهلي في الدوري
أحمد نعينع: أرفض الإساءة والابتزاز الذي يتعرض له قراء القرآن
تفاصيل مباحثات الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد فى القاهرة.. فيديو وصور
غيابات بالجملة في القمة 131 بين الأهلي والزمالك
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2025
غارة إسرائيلية تستهدف وسط بلدة النبطية بالجنوب اللبناني
خطوات تحديث بطاقات التموين 2025 وإضافة المواليد
قبل مباراة الأهلي والزمالك.. الأزهر والإفتاء: التعصب الرياضي خلق شيطاني فاجتنبوه
تسبب أزمات قلبية.. تحذيرات من ممارسات خاطئة يقع فيها الشباب| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غيابات بالجملة في القمة 131 بين الأهلي والزمالك

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
حمزة شعيب

تترقب جماهير الكرة المصرية القمة رقم 131 بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها مساء اليوم الإثنين 29 سبتمبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026. وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً.

يدخل الزمالك اللقاء تحت قيادة مديره الفني البلجيكي يانيك فيريرا وهو في صدارة جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بينما يسعى الأهلي بقيادة مدربه المؤقت عماد النحاس لتحسين موقعه، إذ يحتل المركز الثامن برصيد 12 نقطة، بفارق خمس نقاط عن غريمه المتصدر.


غيابات الأهلي
يعاني الفريق الأحمر من سلسلة غيابات مؤثرة، أبرزها:
محمد شكري (إصابة)
أشرف داري (إصابة)
كريم فؤاد (إصابة)
إمام عاشور (إصابة)
محمد مجدي "أفشة" (إصابة)
أحمد مصطفى زيزو (إصابة)
جراديشار (إصابة)
أحمد عابدين (ارتباط بمنتخب الشباب في كأس العالم تحت 20 سنة)
محمد عبد الله (ارتباط بمنتخب الشباب في كأس العالم تحت 20 سنة)
غيابات الزمالك
على الجانب الآخر، يفتقد الفارس الأبيض لثلاثة لاعبين فقط:
محمد شحاتة (إصابة)
محمود جهاد (إصابة)
شيكو بانزا (قرار فني)

وبهذه الغيابات، يخوض الفريقان مواجهة من العيار الثقيل قد تلعب تفاصيلها دورًا كبيرًا في صراع القمة مبكرًا هذا الموسم.

الاهلي الزمالك غيابات الأهلي والزمالك الاهلي والزمالك مباراة القمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

صاروخ باليستي

الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب

أرشيفية

الصحة تدفع بـ34 سيارة إسعاف في مصرع وإصابة 22 شخصا بانقلاب أتوبيس بالمنيا

بيت الوطن

متحدث الإسكان يكشف مفاجأة بشأن أزمة بيت الوطن

الطماطم

هل الطماطم مسرطنة بسبب الأجزاء البيضاء الموجودة بداخلها.. نقيب الفلاحين يوضح

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات: أم 44.. رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها.. الفرق بين النوبة القلبية والسكتة.. وحظك اليوم

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي
.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي
.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

كوبك اليومي سر كليتك السليمة .. أفضل المشروبات للوقاية من الحصوات

كوبك اليومي سر كليتك السليمة.. أفضل المشروبات للوقاية من الحصوات
كوبك اليومي سر كليتك السليمة.. أفضل المشروبات للوقاية من الحصوات
كوبك اليومي سر كليتك السليمة.. أفضل المشروبات للوقاية من الحصوات

جماهير الزمالك والأهلي تتوافد إلى ستاد القاهرة لقمة الدوري.. صور

جماهير الزمالك
جماهير الزمالك
جماهير الزمالك

فيديو

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد