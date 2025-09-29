غيابات بالجملة في القمة 131 بين الأهلي والزمالك

تترقب جماهير الكرة المصرية القمة رقم 131 بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها مساء اليوم الإثنين 29 سبتمبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026. وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً.

يدخل الزمالك اللقاء تحت قيادة مديره الفني البلجيكي يانيك فيريرا وهو في صدارة جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بينما يسعى الأهلي بقيادة مدربه المؤقت عماد النحاس لتحسين موقعه، إذ يحتل المركز الثامن برصيد 12 نقطة، بفارق خمس نقاط عن غريمه المتصدر.



غيابات الأهلي

يعاني الفريق الأحمر من سلسلة غيابات مؤثرة، أبرزها:

محمد شكري (إصابة)

أشرف داري (إصابة)

كريم فؤاد (إصابة)

إمام عاشور (إصابة)

محمد مجدي "أفشة" (إصابة)

أحمد مصطفى زيزو (إصابة)

جراديشار (إصابة)

أحمد عابدين (ارتباط بمنتخب الشباب في كأس العالم تحت 20 سنة)

محمد عبد الله (ارتباط بمنتخب الشباب في كأس العالم تحت 20 سنة)

غيابات الزمالك

على الجانب الآخر، يفتقد الفارس الأبيض لثلاثة لاعبين فقط:

محمد شحاتة (إصابة)

محمود جهاد (إصابة)

شيكو بانزا (قرار فني)

وبهذه الغيابات، يخوض الفريقان مواجهة من العيار الثقيل قد تلعب تفاصيلها دورًا كبيرًا في صراع القمة مبكرًا هذا الموسم.