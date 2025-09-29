روح رياضية قبل القمة.. جماهير الأهلي والزمالك يصلّون جنبًا إلى جنب

نشر الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر حساباته الرسمية صورًا لجماهير الأهلي والزمالك قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة القمة في بطولة الدوري الممتاز.



وأظهرت الصور عددًا من مشجعي القطبين وهم يؤدون صلاة العصر جنبًا إلى جنب في أجواء ودية وروح رياضية مميزة، وذلك قبل انطلاق اللقاء المرتقب.



وعلّق عبد الجواد على الصور قائلاً: "صورة بملايين الدنيا.. حلاوة وجمال بس"



تترقب جماهير الكرة المصرية القمة رقم 131 بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها مساء اليوم الإثنين 29 سبتمبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026. وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً.

يدخل الزمالك اللقاء تحت قيادة مديره الفني البلجيكي يانيك فيريرا وهو في صدارة جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بينما يسعى الأهلي بقيادة مدربه المؤقت عماد النحاس لتحسين موقعه، إذ يحتل المركز الثامن برصيد 12 نقطة، بفارق خمس نقاط عن غريمه المتصدر.