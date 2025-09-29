مباراة القمة| بيزيرا جاهز لمواجهة الأهلي في الدوري

كشف مصدر بنادي الزمالك، عن جاهزية البرازيلي خوان بيزيرا، جناح الفريق الأول لكرة القدم، لمباراة القمة المرتقبة أمام الأهلي، الليلة.

وأوضح المصدر أن اللاعب لم يتعرض لإصابة كما تردد في الساعات الماضية، ويتواجد في معسكر الفريق بصورة طبيعية.

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على الأهلي في الثامنة مساء اليوم الإثنين على ستاد القاهرة الدولي في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري.

ويدير المباراة طاقم تحكيم مكون من، الإسباني سيزار سوتو جرادو حكم ساحة، ويعاونه كل من، إيفان ماسو جراندو وأنطونيو رامون مورينو مساعدين، وأليخاندرو رويز حكم رابع، وخوسيه لويس مونويرا حكم تقنية الفيديو، وماريو ميليرو لوبيز حكم تقنية فيديو مساعد.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثامن، برصيد 12 نقطة.