بالزي البديل.. غرفة ملابس الزمالك قبل مواجهة الأهلي| صور

يحل فريق الزمالك ضيفًا على الأهلي في الثامنة مساء اليوم الإثنين على ستاد القاهرة الدولي في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري.

ويرتدي نادي الزمالك الزي الأبيض البديل، والشورت الكحلي أمام الاهلي في القمة ١٣١.

غرفة ملابس الزمالك

ويدير المباراة طاقم تحكيم مكون من، الإسباني سيزار سوتو جرادو حكم ساحة، ويعاونه كل من، إيفان ماسو جراندو وأنطونيو رامون مورينو مساعدين، وأليخاندرو رويز حكم رابع، وخوسيه لويس مونويرا حكم تقنية الفيديو، وماريو ميليرو لوبيز حكم تقنية فيديو مساعد.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثامن، برصيد 12 نقطة.