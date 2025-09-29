بعدما تعاقد مع نادي بولندي.. كيف خدع حفيد الفايكنج النادي الأهلي؟1

فشل النادي الأهلي في إقناع الدانماركي توماس توماسبيرج لتولي مهام قيادة المارد الأحمر خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو وشهدت الساعات الأخيرة أنباء عديدة من داخل النادي الأهلي بوضع إدارة القلعة الحمراء الرتوش النهائية للتعاقد مع المدرب الدانماركي توماس توماسبيرج.



فيما وجه الدانماركي توماس توماسبيرج صدمة قوية لإدارة النادي الأهلي وتعاقد مع نادي بوجون البولندي لمدة 3 سنوات رغم خروج الأنباء بكافة تغاصيل تعاقد المارد الأحمر مع المدرب البولندي.وأعلن نادي بوجون البولندي بشكل رسمي التعاقد مع المدرب الدانماركي توماس توماسبيرج لمدة 3 سنوات رغم خروج وسائل الإعلام المحلية بكافة التفاصيل المالية وتحديد موعد وصول المدرب الدانماركي إلي القاهرة.تفاصيل تعاقد الأهلي مع توماسبيرج



كشف مصدر داخل النادي الأهلي، تفاصيل التفاوض مع توماس توماسبيرج المدرب الدنماركي السابق لنادي ميتلاند.تفاصيل مفاوضات الأهلي مع توماس توماسبيرج المدرب الدنماركي:مدة العقد: موسمين الجهاز المعاون: 5 مساعدين مع بقاء عادل مصطفى ووليد صلاح الدين مدير الكرةالراتب: 220 ألف دولار شهريًا الشرط الجزائي: 3 أشهر



نادي بولندي يخطف توماسبيرج



فجرت تقارير صحفية بولندية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن توقيع توماسبيرج عقود تدريب نادي بولندي خلال الساعات الماضية.



وأكدت التقرير البولندي أن توماسبيرج بعد التوصل لاتفاق مع الأهلي وتقدم مفاوضاته مع الأهلي المصري إلا أنه سيوقع عقود تدريب نادي بوجون شتشين البولندي لمدة 3 سنوات.



حضور توماسبيرج تدريبات بوجون



حضر المدرب الدنماركي توماس توماسبيرج الذي ارتبط اسمه في الآونة الأخيرة بتدريب الأهلي مباراة بوجون شتشيتسين أمام ليجيا وارسو من مدرجات الملعب في خطوة أولى قبل توليه رسميًا القيادة الفنية للفريق البولندي.



وبحسب تقارير صحفية بولندية فقد استقرت إدارة بوجون شتشيتسين على التعاقد مع توماسبيرج لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة فيما جاء حضوره اللقاء بهدف متابعة اللاعبين والتعرف عن قرب على أجواء المنافسات المحلية قبل استلام مهمته رسميًا.



تعاقد بوجون مع توماسبيرج



أعلن تان كيسلر نائب رئيس نادي بوجون شتشيتسين البولندي عن التعاقد مع المدرب الدنماركي توماس توماسبيرج لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة خلفًا للمقال روبرت كوليندوفيتش.





وارتبط اسم توماس توماسبيرج بالانتقال إلى الأهلي خلال الفترة الحالية لتدريب الفريق عقب رحيل المدرب الإسباني خوسيه ريبييرو لسوء النتائج.





وقال كيسلر، في تصريحات تليفزيونية : أصبح من الصعب نفي هذه المعلومات العقد سيكون لمدة ثلاث سنوات".





وأضاف: نعتقد أنه يمكن أن يساعدنا، سيكون له تأثير على الدوري الممتاز وعلى جماهيرنا وكان من الصعب توديع روبرت لأنه عمل 15 عامًا في النادي وكان يعرف جيدًا هوية بوجون (DNA) لكن في كل مؤسسة يجب أن يكون هناك خطة للاعبين وتطوير الأكاديمية.





وأكمل: قدمنا الدعم لروبرت، لكن توماس أيضًا كان جزءًا من خطتنا طويلة المدى وتوماس توماسبيرج أعجبني فيه أمر واحد أنه يريد خلال وقت قصير التعرف على المنظومة بأكملها ليس فقط الفريق وسيتحدث مع كل عضو في الطاقم وكل لاعب.





واستكمل: كما سيتحدث مع المدرب غجيغورجيك الذي سيبقى ضمن الطاقم الفني ليس لدينا خطة لتغيير كل شيء نقوم به وكل شيء نقوم به بعقلانية وعلى مراحل وسيحصل كل شخص على فرصة لإظهار ما يفعله للمدرب الجديد.



