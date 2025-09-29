قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غيابات بالجملة في القمة 131 بين الأهلي والزمالك
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2025
غارة إسرائيلية تستهدف وسط بلدة النبطية بالجنوب اللبناني
خطوات تحديث بطاقات التموين 2025 وإضافة المواليد
قبل مباراة الأهلي والزمالك.. الأزهر والإفتاء: التعصب الرياضي خلق شيطاني فاجتنبوه
تسبب أزمات قلبية.. تحذيرات من ممارسات خاطئة يقع فيها الشباب| فيديو
نجم كبير نصح زيزو بعدم التواجد في ستاد القاهرة خلال قمة الأهلي والزمالك
التنظيم والإدارة: مسابقة لشغل 17 وظيفة في مصلحة الطب الشرعي
بعد سرقة السوار.. النيابة الادارية تجرى معاينة لمعمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير
كواليس لقاء ترامب و نتنياهو.. تفاؤل أمريكي وتحفظات من حماس
ترامب: فرض رسوم جمركية 100% على الأفلام المنتجة خارج أمريكا
رياضة

بعدما تعاقد مع نادي بولندي.. كيف خدع حفيد الفايكنج النادي الأهلي؟1

توماس توماسبيرج
توماس توماسبيرج
يسري غازي

فشل النادي الأهلي في إقناع الدانماركي توماس توماسبيرج لتولي مهام قيادة المارد الأحمر خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو وشهدت الساعات الأخيرة أنباء عديدة من داخل النادي الأهلي بوضع إدارة القلعة الحمراء الرتوش النهائية للتعاقد مع المدرب الدانماركي توماس توماسبيرج.

فيما وجه الدانماركي توماس توماسبيرج صدمة قوية لإدارة النادي الأهلي وتعاقد مع نادي بوجون البولندي لمدة 3 سنوات رغم خروج الأنباء بكافة تغاصيل تعاقد المارد الأحمر مع المدرب البولندي.وأعلن نادي بوجون البولندي بشكل رسمي التعاقد مع المدرب الدانماركي توماس توماسبيرج لمدة 3 سنوات رغم خروج وسائل الإعلام المحلية بكافة التفاصيل المالية وتحديد موعد وصول المدرب الدانماركي إلي القاهرة.تفاصيل تعاقد الأهلي مع توماسبيرج 

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، تفاصيل التفاوض مع توماس توماسبيرج المدرب الدنماركي السابق لنادي ميتلاند.تفاصيل مفاوضات الأهلي مع توماس توماسبيرج المدرب الدنماركي:مدة العقد: موسمين الجهاز المعاون: 5 مساعدين مع بقاء عادل مصطفى ووليد صلاح الدين مدير الكرةالراتب: 220 ألف دولار شهريًا الشرط الجزائي: 3 أشهر

نادي بولندي يخطف توماسبيرج 

فجرت تقارير صحفية بولندية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن توقيع توماسبيرج عقود تدريب نادي بولندي خلال الساعات الماضية. 

وأكدت التقرير البولندي أن توماسبيرج بعد التوصل لاتفاق مع الأهلي وتقدم مفاوضاته مع الأهلي المصري إلا أنه سيوقع عقود تدريب نادي بوجون شتشين البولندي لمدة 3 سنوات. 

حضور توماسبيرج تدريبات بوجون 

حضر المدرب الدنماركي توماس توماسبيرج الذي ارتبط اسمه في الآونة الأخيرة بتدريب الأهلي مباراة بوجون شتشيتسين أمام ليجيا وارسو من مدرجات الملعب في خطوة أولى قبل توليه رسميًا القيادة الفنية للفريق البولندي. 

وبحسب تقارير صحفية بولندية فقد استقرت إدارة بوجون شتشيتسين على التعاقد مع توماسبيرج لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة فيما جاء حضوره اللقاء بهدف متابعة اللاعبين والتعرف عن قرب على أجواء المنافسات المحلية قبل استلام مهمته رسميًا. 

تعاقد بوجون مع توماسبيرج 

أعلن تان كيسلر نائب رئيس نادي بوجون شتشيتسين البولندي عن التعاقد مع المدرب الدنماركي توماس توماسبيرج لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة خلفًا للمقال روبرت كوليندوفيتش. 
 


وارتبط اسم توماس توماسبيرج بالانتقال إلى الأهلي خلال الفترة الحالية لتدريب الفريق عقب رحيل المدرب الإسباني خوسيه ريبييرو لسوء النتائج. 



وقال كيسلر، في تصريحات تليفزيونية : أصبح من الصعب نفي هذه المعلومات العقد سيكون لمدة ثلاث سنوات". 



وأضاف: نعتقد أنه يمكن أن يساعدنا، سيكون له تأثير على الدوري الممتاز وعلى جماهيرنا وكان من الصعب توديع روبرت لأنه عمل 15 عامًا في النادي وكان يعرف جيدًا هوية بوجون (DNA) لكن في كل مؤسسة يجب أن يكون هناك خطة للاعبين وتطوير الأكاديمية. 



وأكمل: قدمنا الدعم لروبرت، لكن توماس أيضًا كان جزءًا من خطتنا طويلة المدى وتوماس توماسبيرج أعجبني فيه أمر واحد أنه يريد خلال وقت قصير التعرف على المنظومة بأكملها ليس فقط الفريق وسيتحدث مع كل عضو في الطاقم وكل لاعب. 



واستكمل: كما سيتحدث مع المدرب غجيغورجيك الذي سيبقى ضمن الطاقم الفني ليس لدينا خطة لتغيير كل شيء نقوم به وكل شيء نقوم به بعقلانية وعلى مراحل وسيحصل كل شخص على فرصة لإظهار ما يفعله للمدرب الجديد. 

 

الأهلي توماس توماسبيرج عماد النحاس ريبيرو الدوري

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب

الصحة تدفع بـ34 سيارة إسعاف في مصرع وإصابة 22 شخصا بانقلاب أتوبيس بالمنيا

متحدث الإسكان يكشف مفاجأة بشأن أزمة بيت الوطن

هل الطماطم مسرطنة بسبب الأجزاء البيضاء الموجودة بداخلها.. نقيب الفلاحين يوضح

أعراض هشاشة العظام عند الرجال والنساء

تراجع الاستثماري.. سعر طن الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الجمعة

تشمل البنوك والـ ATM وإنستاباي.. تعرف على الحد الأقصى للسحب اليومي بعد قرار البنك المركزي

نشرة المرأة والمنوعات: أم 44.. رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها.. الفرق بين النوبة القلبية والسكتة.. وحظك اليوم

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

كوبك اليومي سر كليتك السليمة .. أفضل المشروبات للوقاية من الحصوات

جماهير الزمالك والأهلي تتوافد إلى ستاد القاهرة لقمة الدوري.. صور

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

