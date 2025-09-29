قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الذهب يقفز لمستويات قياسية محليا وعالميا بدعم توقعات خفض الفائدة
هل مجالس الذكر حلال؟.. أمين الإفتاء: مستحبة والملائكة يحضرونها
المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات
وزيرة الخارجية البريطانية: حصار إسرائيل لغزة "عار أخلاقي"
فيريرا يعلن عن تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي
من المجمع الاستهلاكي إلى "كاري أون".. التموين تطرح تجربة تسوق مميزة بأسعار مخفضة
عن تطبيقات المراهنات.. الأزهر للفتوى: قمار محرم وأكل لأموال الناس بالباطل
بالقوة الضاربة.. تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك بالدوري
لقطات للاعبي الأهلي من ستاد القاهرة قبل مواجهة الزمالك| صور
بنسبة 88.3%.. حماة الوطن يعلن رسميا فوز الفريق محمد عباس حلمي
ننشر صور من غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالدوري
الفريق محمد عباس حلمي رئيسا جديدا لحزب "حماة الوطن" خلفا للمؤسس جلال الهريدي
رياضة

لاعيبة رجالة.. ماذا قال نجوم الزمالك القدامي عن القمة 131 أمام الأهلي

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك
يسري غازي

تقام مساء اليوم الإثنين مباراة القمة رقم 131 والتي تجمع بين فريقي النادي الأهلي بقيادة عماد النحاس وغريمه التقليدي نادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا في إطار منافسات الجولة التاسعة بالدوري الممتاز. 



وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز فيما تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت المقرر إقامتها مساء غد الإثنين في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز. 



وتجري استعدادات النادي الأهلي على قدم وساق لمواجهة غريمه التقليدي نادي الزمالك فى لقاء القمة رقم 131 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز بينما يعاني فريق الزمالك من الإصابات التي لحقت ببعض النجوم خاصة في خط الوسط والتي يعكف الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا علي تجهيز البديل في قمة الأهلي.واتفق نجوم الزمالك القدامي علي أن مباراة القمة رقم 131 صعبة على الفارس الأبيض وغريمه التقليدي النادي الأهلي.

 



الزمالك أفضل من الأهليقال معتمد جمال عبر تصريحات تليفزيونية: أداء الزمالك من الناحية الفنية أفضل من الأهلي، لكن تظل مباريات القمة خارج التوقعات.تابع: لا أحد يتوقع شيئًا في نتيجتها، والجميع في مباراة كأس السوبر الإفريقي توقع فوز الأهلي على الزمالك، ولكن حدث العكس والفارس الأبيض هو من انتصر.الأفضل سيفوز فى قمة الأهلي والزمالك علق الدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك السابق عبر تصريحات تليفزيونية: 
مباراة الزمالك والأهلي ملهاش توقعات .. والافضل واللي معاه توفيق يومها بيكسب 

 



مباراة القمة بين الزمالك والأهلي؟ عايزين نبين حضارة للناس اللي برا في مباراة القمة واللي يكسب نباركله والخسران نقوله هردلك.



تابع: عايزين نرجع زي زمان كنا نروح الاستاد وناكل وتتفرج اللي يكسب يكسب واللي يخسر يخسر حتى الاحتفال وقتها كان في أدب.الزمالك محظوظ أمام الأهليتحدث طارق يحيى نجم نادي الزمالك السابق، عن مباراة الأهلي والزمالك في قمة الكرة المصرية، المقرر إقامتها اليوم على ملعب القاهرة الدولي.



وقال يحيى في تصريحات تليفزيونية : احنا محظوظين بالأهلي والزمالك وبنستغلهم بشكل خاطئ حتى الآن، ولابد أن نستغلهم بشكل صحيح للاستفادة منهما، وتجنب الصراعات الموجودة



وأضاف: أتمنى تكاتف القطبين، وأتمنى ان تكون المنافسة داخل الملعب فقط وليس خارجه، ومسؤولو السوشيال ميديا داخل الأهلي والزمالك عليهم أن يهدأوا من الأجواء على السوشيال ميديا بين القطبين



وتابع: أي خسارة لأي فريق من الأهلي أو الزمالك ستتسبب في العديد من الأزمات سواء للأهلي أو الزمالك، ولذلك الأداء لن يكون ممتعا، وكلا الفريقين يخشيان.لاعيبة الزمالك رجالةعلق بشير التابعي نجم الزمالك السابق، على المباراة المرتقبة أمام النادي الأهلي، في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز.



وقال بشير التابعي في تصريحات صحفية : "مباراة الأهلي والزمالك خارج التوقعات بكل تأكيد ولكن لازم لاعيبة الزمالك تستغل التفوق المعنوي بصدارة الدوري حاليًا وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي"



وأضاف بشير التابعي: "لاعيبة الزمالك لازم تبقى رجالة وتلعب بروح عالية لتحقيق الفوز لأن الفوز ستضغط على الأهلي في بطولة الدوري".



واستطرد: "استبعاد زيزو من قائمة الأهلي أمر غريب رغم أن اللاعب زي ما سمعنا قال إنه جاهز للمباراة.. وإدارة حسين لبيب فشلت في ملف زيزو وتسببت في رحيله".غياب مهاجم الأهلي مش أزمةأكد صلاح سليمان، نجم نادي الزمالك السابق، أن غياب جراديشار عن صفوف الأهلي في لقاء القمة أمام الزمالك غدًا بالجولة التاسعة من الدوري الممتاز، لن يمثل أزمة كبيرة للفريق الأحمر، مشددًا على أن محمد شريف هو الأفضل لقيادة خط الهجوم بفضل خبراته الكبيرة.



وأوضح سليمان خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور أن يانيك فيريرا، المدير الفني للزمالك، يميل إلى تثبيت التشكيل في المباريات الكبرى، وهو ما يمنح اللاعبين مزيدًا من الانسجام داخل أرض الملعب.



وأشار إلى أن شيكو بانزا يعد من العناصر المهمة في الفريق، لكن غيابه عن لقاء القمة أمام الأهلي يعود ليانيك فيريرا.



وأضاف نجم الزمالك السابق أن خوان بيزيرا سيكون مفتاح لعب بارز في صفوف الأبيض خلال مواجهة القمة، نظرًا لسرعته الكبيرة وقدرته على إحداث الفارق في الهجمات المرتدة وصناعة الفرص لزملائه.



كما توقع سليمان أن يكون محمود حسن تريزيجيه الورقة الأهم في صفوف الأهلي خلال المباراة، نظرًا لخبراته الدولية وإمكانياته الفردية العالية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الزمالك يمتلك حلولاً هجومية متنوعة تجعله أكثر جاهزية من الأهلي على مستوى صناعة الفارق في المواقف الصعبة.

