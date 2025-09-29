إطلاق النسخة الأولى من أسبوع الابتكار في مصر .. تفاصيل

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن انطلاق النسخة الأولى من "أسبوع الابتكار في مصر" ضمن فعاليات قمة تكني القاهرة 2025.

الحدث، الذي يُعقد في قصر غرناطة التاريخي، يهدف إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال وجذب الاستثمارات، مما يدعم مكانة مصر كمركز عالمي للابتكار التكنولوجي.

قال المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لـ"إيتيدا" التابعة لوزارة الاتصالات :

"إن أسبوع الابتكار وقمة تكني منصة لتحويل الأفكار إلى مشروعات ناجحة، ودعم الشباب المصري الذي يُعد ثروتنا الحقيقية.

واضاف : نهدف إلى إعدادهم لمتطلبات الاقتصاد الرقمي عبر العمل الحر، أو تأسيس الشركات الناشئة، أو الانضمام إلى كبرى الشركات التكنولوجية."

برامج لدعم الابتكار

استعرض الظاهر توسع شبكة مراكز الإبداع "كريتيفا" لتشمل 18 مركزًا في مختلف المحافظات، إلى جانب برامج مثل Start IT لدعم الشركات الناشئة بحوافز تصل إلى 480 ألف جنيه، وبرنامج Creativa Incubation Program الذي يوفر دعمًا ماليًا وفنيًا يصل إلى 360 ألف جنيه.

نتائج عالمية

حققت مصر تقدمًا كبيرًا، حيث تم تدريب أكثر من 30 ألف شاب في 2025، ودعم 5,300 رائد أعمال. كما دخلت القاهرة قائمة أكبر 100 تجمع علمي وتكنولوجي عالميًا في مؤشر الابتكار العالمي.