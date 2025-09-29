محافظ كفر الشيخ يبحث مع وفد الاتصالات مشروعات التحول الرقمي.. صور

ناقش اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، مشروعات التحول الرقمي والتطوير المؤسسي وإنشاء قواعد البيانات، مع وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة المهندس محمد عاصم، مدير مشروعات التطوير المؤسسي وقواعد البيانات بالوزارة، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب المحافظ، والمهندس أحمد الأشقر مدير الإدارة العامة للتحول الرقمي.

وبحث محافظ كفر الشيخ عددًا من الملفات والمشروعات المشتركة في إطار دعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع نطاق التطبيقات الذكية وتطوير البنية التحتية الرقمية بما يخدم مختلف القطاعات الخدمية.

كما استعرض محافظ كفر الشيخ أبرز ما تحقق في منظومة التحول الرقمي داخل المحافظة، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي تعزيزًا للأداء المؤسسي وتيسيرًا للخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبهم، أشاد وفد وزارة الاتصالات بما حققته المحافظة من خطوات متميزة في مجال الرقمنة وميكنة الخدمات، مؤكدين استمرار تقديم الدعم الفني وتكثيف التعاون لتطوير البنية الرقمية وتعزيز الأداء المؤسسي، في إطار توجهات الدولة نحو بناء “مصر الرقمية”.