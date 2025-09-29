قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

سقوط عدد من الطلاب أثناء تدافعهم للخروج من مدرستهم بأكتوبر .. ومعاقبة مسئول الإشراف

ياسمين بدوي

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الأخيرة ، فيديو كشف عن مشهد يكشف تدافع طلبة مدرسة طلعت حرب في إدارة 6 أكتوبر التعليمية التابعة لمحافظة الجيزة وسط صريخ ورعب الطلاب والأهالي  بعد سقوط بعض الطلاب ، حيث صرخ الاهالي “يا جماعة العيال إلحقوا”.

 أثار هذا الفيديو استياء أولياء الامور الذين علقوا قائلين : بالذمة ده منظر طب لو طفل حصله إصابات بسبب التدافع أو لا قدر الله مات مين يتحاسب؟


 

وطالب أولياء الأمور المسئولين بضرورة التحرك فورا لوقف هذا المشهد وعدم تكراره ، وذلك بإتخاذ ما يلزم لتنظيم  عملية دخول وخروج الطلاب للمدرسة حفاظا علي حياتهم.

وعلم موقع صدى البلد ، أنه بمجرد انتشار الفيديو و تداوله بشكل واسع على فيس بوك ، تحركت مديرية التربية والتعليم بالجيزة وأجرت تحقيقا فوريا في الواقعة، لاتخاذ الإجراءات الحاسمة.

أظهرت التحقيقات أن المدرس المسؤول عن الإشراف  على خروج الطلاب في المدرسة المذكورة ، هو من سمح لجميع طلاب المراحل الدراسية بالخروج في وقت واحد دون أي تنظيم او رقابة ، وهو ما تسبب في حالة التدافع والفوضى مما أدى في النهاية إلى سقوط بعض الطلاب على الأرض.

وبعد التحقيقات، قررت مديرية التعليم بالجيزة استبعاد المدرس المسؤول عن الإشراف على تنظيم خروج الطلاب في المدرسة .

شددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة في تعليمات عاجلة لجميع المدارس ، على ضرورة الالتزام بتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب بشكل منضبط يضمن  سلامة التلاميذ منعا لتكرار مثل هذه المشاهد .

وعلى جانب آخر ، قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يرافقه اللواء عماد أحمد محمود كدواني محافظ المنيا، بجولة ميدانية في إدارة أبو قرقاص التعليمية شملت عددًا من المدارس، وذلك للوقوف على سير الدراسة وتفقد الأوضاع التعليمية بها.

تفقد الوزير والمحافظ مدرسة "بلنصورة الثانوية المشتركة" التي تضم نحو 395 طالبًا وطالبة، حيث حرص الوزير على تفقد الفصول الدراسية والتحدث مع الطلاب لاسيما بالصف الأول الثانوي حول أهمية دراسة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن هذه التخصصات تمثل ركيزة أساسية لبناء قدرات الشباب وتأهيلهم للإبداع في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن البرمجة أصبحت لغة أساسية في العديد من المجالات، وهو ما يتطلب فهمها وإتقانها بما يؤهل الطلاب للتميز في المستقبل.

كما شدد الوزير على أهمية توعية الطلاب بآليات الدخول على منصة "كيريو" اليابانية المخصصة لمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت عددا من الفيديوهات التوعوية للمدارس الثانوية حول آليات الدخول على المنصة.

وفي إطار الجولة، قام الوزير والمحافظ بتفقد مدرسة "بلنصورة الابتدائية (1)"، التي تضم نحو 1820 طالبًا وطالبة، حيث تابع انتظام العملية التعليمية والتقى بعدد من المعلمين والطلاب.

وخلال الجولة، أكد  الوزير على أهمية تنمية مهارات القراءة والكتابة والحساب في المرحلة الابتدائية، باعتبارها الركائز الأساسية لبناء شخصية الطالب وإعداده للمراحل التعليمية التالية، مشددًا كذلك على تفعيل الأنشطة المدرسية المتنوعة لما لها من دور محوري في تنمية مهارات الطلاب وصقل مواهبهم وتعزيز قيم الانتماء الوطني لديهم.

الطلاب مدرسة الجيزة 6 أكتوبر

شوربة القرع الكريمية.. وصفة دافئة وصحية في يوم بارد

نيرمين الفقي تتألق بإطلالة مميزة قبل ختام مهرجان الغردقة لسينما الشباب

علامات لا تخطئها العين..كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل

سينتيا خليفة وأحمد الفيشاوي يبدآن تصوير أولى مشاهدهما في فيلم "سفاح التجمع"

