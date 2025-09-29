حسام عبد المجيد يحرز هدف تقدم الزمالك في شباك الأهلي

أحرز حسام عبد المجيد هدف تقدم الزمالك في شباك الأهلي في اللقاء الذي يجمعهما الآن باستاد القاهرة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ونجح حسام عبد المجيد في إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة ٣٠ من ركلة جزاء.

و تألق محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى فى إنقاذ مرماه من أول أهداف الزمالك الذى كاد يسجله عدي الدباغ بعد هجمة مرتدة سريعة من لاعبي الزمالك بدأها خوان بيزيرا الذي مرر الكرة لعدي الدباغ الذي انفرد بالكرة ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء.

وأهدر ناصر ماهر هدف تقدم الزمالك في شباك النادي الأهلي في الدقيقة العاشرة بعد تمريرة رائعة من لاعب الزمالك آدم كايد خلف مدافعي الأهلي ذهبت إلى ناصر ماهر الذي انفرد بها ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء مرت بجانب القائم الأيسر.

وفى الدقيقة 12 أرسل طاهر محمد طاهر كرة عرضية كاد حسام عبد المجيد مدافع الزمالك أن يسجل هدف بالخطأ فى مرماه.

وجاء تشكيل الزمالك في مواجهة الأهلي على النحو الآتي: حراسة المرمى: محمد صبحي. خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، محمود بنتايك. خط الوسط: نبيل دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر. خط الهجوم: خوان بيزيرا، عدي الدباغ، آدم كايد.

بينما جاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا. خط الوسط: مروان عطية ومحمد علي بن رمضان ومحمود تريزيجيه وطاهر محمد وأشرف بن شرقي. خط الهجوم: محمد شريف.