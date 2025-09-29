العدل: تظاهرات المسجد الأموي تعكس جحودا تجاه مصر.. وكرامة الدولة المصرية وهيبتها خط أحمر

أعرب عنتر جاد مساعد رئيس حزب العدل، عن رفضه التام وإدانته الشديدة للتظاهرات المسيئة التي خرجت في باحات المسجد الأموي بالدولة السورية قاصدة الهجوم على مصر وشعبها، مؤكدا أن هذه الممارسات لا تعبّر سوى عن قلة تقدير وجحود تجاه مصر التي لم تبخل يومًا في دعم قضايا الأمة العربية والدفاع عن استقرارها وحماية شعوبها من مكائد خطيرة مدبرة.

وأضاف المهندس عنتر جاد أن مصر عبر تاريخها لم تتوان عن نصرة الأشقاء، وقدّمت مواقف عظيمة يشهد لها القاصي والداني، لكنها اليوم تُقابل بمظاهر لا تليق بقيمة دورها ولا بمكانتها الراسخة، مؤكدا أن ما جرى لن يؤثر على عزيمة مصر ولا على التزامها بثوابتها القومية، بل سيكون دافعًا لمزيد من الإصرار على حماية أمنها القومي وصون كرامة شعبها وجيشها وقيادتها الوطنية.

وشدد مساعد رئيس حزب العدل على أن كرامة مصر خط أحمر، ولن تسمح الدولة المصرية بأي محاولة للنيل منها أو التقليل من مكانتها، فمصر ستظل شامخة قوية، تؤدي رسالتها تجاه الأمة العربية بثقة وثبات.

ودعا جاد إلى تحكيم صوت العقل وتذكر أن كرامة مصر وهيبتها خط أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي ذريعة، مشددًا على أن التاريخ سيحكم على من اختاروا طريق الإساءة والتحريض بدلاً من طريق الشكر والاعتراف بالفضل.