ترامب: سأكون رئيسا لهيئة دولية جديدة تراقب لجنة إدارة غزة وتوني بلير عضوا
ترامب: إيران تنضم في نهاية المطاف لاتفاقيات السلام مع إسرائيل
الجمع بين نية الزكاة والصدقة .. اعرف الرأي الشرعي الصحيح
تريزيجية يحرز هدف تقدم الأهلي في شباك الزمالك
ترامب: نتحدث عن السلام في الشرق الأوسط بأسره لا مجرد وقف الحرب في غزة
حسين الشحات يحرز هدف تعادل الأهلي في شباك الزمالك
مفتي الجمهورية يعزي المرجع الشيعي الأعلى بالعراق في وفاة زوجته
ترامب: نتنياهو وافق على مقترح السلام وإنهاء الحرب في غزة
البيت الأبيض: خطة ترامب تتضمن ترؤسه لجنة تشرف على المرحلة الانتقالية في غزة
ترامب: نقترب جدا من التوصل إلى اتفاق سلام بشأن غزة
60 دقيقة | الأهلي يسعى للتعادل والزمالك يحافظ على تفوقه
موعد صرف مستحقات تكافل وكرامة أكتوبر 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

العدل: تظاهرات المسجد الأموي تعكس جحودا تجاه مصر.. وكرامة الدولة المصرية وهيبتها خط أحمر

حزب العدل
حزب العدل
عبد الرحمن سرحان

أعرب عنتر جاد مساعد رئيس حزب العدل، عن رفضه التام وإدانته الشديدة للتظاهرات المسيئة التي خرجت في باحات المسجد الأموي بالدولة السورية  قاصدة الهجوم على مصر وشعبها، مؤكدا أن هذه الممارسات لا تعبّر سوى عن قلة تقدير وجحود تجاه مصر التي لم تبخل يومًا في دعم قضايا الأمة العربية والدفاع عن استقرارها وحماية شعوبها من مكائد خطيرة مدبرة.

وأضاف المهندس عنتر جاد أن مصر عبر تاريخها لم تتوان عن نصرة الأشقاء، وقدّمت مواقف عظيمة يشهد لها القاصي والداني، لكنها اليوم تُقابل بمظاهر لا تليق بقيمة دورها ولا بمكانتها الراسخة، مؤكدا أن ما جرى لن يؤثر على عزيمة مصر ولا على التزامها بثوابتها القومية، بل سيكون دافعًا لمزيد من الإصرار على حماية أمنها القومي وصون كرامة شعبها وجيشها وقيادتها الوطنية.

وشدد مساعد رئيس حزب العدل على أن كرامة مصر خط أحمر، ولن تسمح الدولة المصرية بأي محاولة للنيل منها أو التقليل من مكانتها، فمصر ستظل شامخة قوية، تؤدي رسالتها تجاه الأمة العربية بثقة وثبات.

ودعا جاد إلى تحكيم صوت العقل وتذكر أن كرامة مصر وهيبتها خط أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي ذريعة، مشددًا على أن التاريخ سيحكم على من اختاروا طريق الإساءة والتحريض بدلاً من طريق الشكر والاعتراف بالفضل.

البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان العدل حزب العدل

