اللواء أيمن الضبع يوضح إستراتيجية جديدة للتصدي لحوادث الطرق

أكد اللواء أيمن الضبع، استشاري تخطيط وهندسة المرور وخبير السلامة على الطرق، أن حواث الطرق موجودة في العالم كله، وليس في مصر فقط، مشيرا إلى أنه سيكون هناك كيان مستقل ومختص بشئون السلامة على الطرق وهو الأمر الموجود في العالم كله.

وقال أيمن الضبع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن هذا الكيان المستقل سيكون له سلطة التشريعات والسلامة الأمنية، ومخططات كاملة للتوعية والتدريب.

وتابع استشاري تخطيط وهندسة المرور وخبير السلامة على الطرق، أنه لا بد من مواكبة الدول التي كان لها استراتيجيات مجحدة في مراجعة سلوكيات قائدي المركبات، ووضع قوانين وتشريعات رادعة ضد الخاطئين