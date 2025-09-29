الرئيس السيسي يدعو مجلس الشيوخ للانعقاد الخميس المقبل

نشرت الجریدة الرسمیة في العدد رقم ٣٩ مكرر (ب)، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٥٢ لسنة ٢٠٢٥، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى السادس من الفصل التشريعى الأول الخميس المقبل.



وجاء نص القرار كالآتي:

رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢١ ؛ قـــرر :

( المادة الأولى )

مجلس الشيوخ مدعو للانعقاد فى الساعة الحادية عشرة صـباح يـوم الخمـيس

١٠ من ربيع الثاني سنة ١٤٤٧ هجرية، الموافق ٢ من أكتوبر سنة ٢٠٢٥ ميلادية،

لافتتاح دور الانعقاد العادى السادس من الفصل التشريعى الأول.

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.