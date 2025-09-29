هاني: نهدي الفوز إلى جماهير الأهلي

أبدي محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة.

وقال هاني: نُهدي الفوز إلى جماهير الأهلي، ما حققناه هو الطبيعي، عليكم أن ترفعوا رؤوسكم، وشكرًا للفريق بالكامل سواء جهاز فني أو لاعبين.

وأضاف: الطبيعي هو الفوز في جميع المباريات، تخطينا الصعاب التي واجهناها في بداية الموسم، وجميع اللاعبين يقدمون التضحية من أجل قميص الأهلي، وعقليتنا أن نقدم 100% من الأداء.

وناشد هاني جماهير الأهلي بتدعيم اللاعبين، مشددًا على أنهم يبذلون أقصى جهد من أجل الفوز.

وأكد دور اللاعبين الكبار في عودة الروح من جديد من خلال الاجتماعات المستمرة سواء في النادي أو خارجه، من أجل لم الشمل والتعاهد على ضرورة الفوز والعودة بالأهلي إلى مكانته الطبيعية.

وشدد هاني على أن غرفة ملابس الأهلي تضم لاعبين كبارًا، وأن هناك من يسعى إلى تشويه صورة الفريق من خلال ترويج الشائعات بوجود أزمات، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق.