الدرديري لـ شيكابالا: لوكنت موجود ماكنش الأهلي كسب

وجه الناقد الرياضي، عمرو الدرديري رسالة إلى لاعب الزمالك السابق محمود عبدالرازق شيكابالا، بعد خسارة الأبيض في لقاء القمة.

وكتب الدرديري على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "عارف يا شيكا لو كنت موجود والله ماكان الأهلي كسب الماتش".

ومن ناحية أخرى طالب محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك السابق، برحيل المدير الفني للفريق يانيك فيريرا، عقب خسارة الفريق أمام الأهلي بنتيجة (2-1)، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.



وقال شيكابالا، خلال تصريحات تليفزيونية:

"المدرب كان أمامه فرصة لحسم اللقاء لصالح الزمالك، خاصة أن الأهلي لم يكن في أفضل حالاته مؤخرًا، لكنه لم يستغل ذلك".

وأوضح أن الشوط الأول منح الزمالك فرصة للتقدم بأكثر من هدف، إلا أن التغييرات التي أجراها فيريرا في الشوط الثاني أهدرت الأفضلية، وفتحت الطريق أمام الأهلي لزيادة الغلة التهديفية.

وأضاف: "كل تغييراته كانت خاطئة، الفريق تحول تمامًا في الشوط الثاني، وكان بإمكان الأهلي تسجيل الثالث والرابع".

كما انتقد قرار استبعاد بعض العناصر، قائلًا: "لا يصح أن يتم إقصاء لاعب بسبب أزمة أو خلاف، مثلما حدث مع شيكو بانزا وسيف الدين الجزيري، فالأخير كان يجب أن يتواجد أمام الأهلي".



وأشار شيكابالا إلى أن المدير الفني هو المسؤول الأول عما حدث، لافتًا إلى أن بانزا لاعب غير مستقر لكن فيريرا تعاقد معه بمحض إرادته.



وأشاد في المقابل بأداء الأهلي في الشوط الثاني، مؤكدًا أن عماد النحاس نجح في إدارة اللقاء بذكاء، بعدما حرر محمود حسن تريزيجيه الذي صنع الفارق.



واختتم: "الإصابات ساعدت الأهلي، فلولاها ربما لم يشارك حسين الشحات، لكن في النهاية أعجبني أداء أليو ديانج، لاعب مختلف ويمثل إضافة كبيرة".