قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عشرات القتلى والمصابين والمفقودين .. انهيار مبنى مدرسي في إندونيسيا
أهالي جنود الاحتلال: لن نسمح لنتنياهو بتخريب اتفاق وقف الحرب علي غزة
أهالي غزة يترقبون مصير خطة ترامب للسلام في أجواء متوترة وقصف مستمر
تشمل سلالا غذائية ووقودا.. انطلاق القافلة الإنسانية الـ44 من مصر إلى غزة
محاولة للتسلل إلى البيت الأبيض وتدخل عاجل من الخدمة السرية الأمريكية
اصطفاف قافلة المساعدات الإنسانية الـ 44 تمهيدًا لتحركها من مصر إلى غزة
قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025
الهباش: نرحب بأي جهد يحقق أولويات الفلسطينيين وعلى رأسها وقف الحرب
نائب الرئيس الفلسطيني يرحب بجهود ترامب لإنهاء الحرب
غزة الجديدة في صفقة ترامب.. تفاصيل الخطة الشاملة لإنهاء الحرب
مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة
روسيا تعلن إسقاط 81 مسيرة أوكرانية خلال الليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

علي جمعة: رسول الله اوصانا بمحاسن الأخلاق

علي جمعة
علي جمعة
إيمان طلعت

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ان سيدنا رسول الله ﷺ أوصانا بمحاسن الأخلاق، فقال ﷺ: «من نفَّس عن مؤمنٍ كربةً نفَّس الله عنه كربةً من كرب يوم القيامة، ومن يسَّر على معسرٍ يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلمًا في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا يسَّر الله له طريقًا إلى الجنة، وما اجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة، وحفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، وذكرهم الله فيمن عنده، ومن أبطأ به عمله لم يُسرع به نسبه».

واوضح جمعة، ان هناك سبع نصائح، وإن شئت فقل: هي أخلاق سبع، يأمرنا فيها سيدُنا رسول الله ﷺ أن نربي أنفسنا عليها.

«من نفَّس عن مؤمنٍ كربةً من كرب الدنيا نفَّس الله عنه كربةً من كرب يوم القيامة»؛ والله، لو درَّبت نفسك على هذا، ولو جعلت كل ما تفعله من تنفيس الكرب عن الناس لوجه الله تعالى، مخلصًا به ربك، راجيًا ثوابه يوم القيامة، لكان ذلك تخفيفًا عليك ورحمةً يوم المشهد العظيم، ولنوَّر الله به قلبك في الدنيا، ولجعلك تفهم معنى الإنسان الذي أمامك، وأنه بُنيان الرب، كما ورد في الحديث فيما أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني: «الإنسان بنيان الرب».

لو عرف الطبيب أن الذي بين يديه ليس قطعة رخام، ولا خشب، ولا حديد، إنما هو إنسان، وأنه مكرَّم من الرحمن، لاختلفت المعاملة، واختلف الاهتمام. لو حمل الهم في قلبه عن الكربة التي فيها ذلك المريض. لو أن الموظف في دوائر الحكومة حمل همَّ هذا المراجع، وأراد أن يُنفِّس كربته، وأن يزيل ما فيه من همٍّ، وأن يقضي حاجته، وأن يجعل ذلك لوجه الكريم، لجعله الله سبحانه وتعالى له في الدنيا والآخرة. فإذا ما يسَّرنا على الإنسان، وعرفنا أنه ليس عددًا، ولا إحصاء، وإنما هو مكرمة من عند رب العالمين أسجد له الملائكة، لو عرفنا أن من يسَّر على المعسر في الدنيا يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة.

والمعسر قد يكون مديونًا؛ فإذا ما سددت عنه دينه -ولو من الزكاة- فإنك تكون قد يسرت على معسر، أو أخرت دينه الذي في ذمته لك، أو أحسنت المطالبة، أو خففت عنه، وأسقطت عنه بعض دينه، أو سترت عليه فلم تفضح حاله. والدَّين همٌّ بالليل، وذلٌّ بالنهار، لو فعلت هذا لوجه الله لشعرت بحلاوة ذلك في قلبك.

لو أنك سترت على الناس عثراتهم، وأقلتهم ذنوبهم، لوجدت ذلك في قلبك وفي نفسك، ولستر الله عليك في الدنيا والآخرة. ولكن كثيرًا من الناس تلوك ألسنتهم أعراضَ الناس في مجالسهم غيبةً، ونميمةً، وافتراءً، وبهتانًا.

والنبي ﷺ يقول: «كفى بالمرء كذبًا أن يُحدِّث بكل ما سمع».
وتحت شعار حرية الرأي، وحرية التداول، تحدث الغيبة والنميمة. وحرية الرأي ليس هذا مجالها؛ ليس مجالها الكذب، والافتراء، والغيبة، والنميمة، وأعراض الناس، والتكلم بالفاحشة. إنما مجالها أن يكون الإنسان حرًّا، وأن يأمر بالمعروف، وأن ينهى عن المنكر، وأن يكون قلبه على مجتمعه وناسه ومصالحهم، يريد الخير، ولا يريد الشر.

و«الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»؛ فانظر إلى هذا الإطلاق الذي خاطب فيه النبي ﷺ البشرية جمعاء، وهو رحمة للعالمين إلى يوم الدين. وقال: 'العبد'، ولم يقل: المسلم، ولا حتى المؤمن، ولكن قال: 'العبد'. مفهوم واسع، نسق مفتوح، قلب يسع الناس أجمعين؛ لأننا إنما ندعو إلى رب العالمين، وندعو إلى سيد الخلق أجمعين، وندعو إلى خُلُق قويم لا يختلف عليه اثنان من العقلاء، ولا يتناطح فيه أحد من العلماء.

وفي النهاية، يضع لنا رسول الله ﷺ قاعدةً ذهبية: «من أبطأ به عمله لم يُسرع به نسبه». فالقضية هي قضية العمل الصالح. والعمل الصالح أن تبدأ بنفسك، ثم بمن تعول، أو أن تبدأ بنفسك، ثم بمن يليك. فعليك أن تبدأ بنفسك من هذه اللحظة، بعد أن سمعت نصيحة رسول الله ﷺ. جدد إيمانك، قل: لا إله إلا الله، وابدأ السير في طريق الله، متخلِّقًا بما أراده لنا سيدُنا رسول الله ﷺ.

محاسن الأخلاق رسول الله من نفَّس عن مؤمنٍ كربةً الجنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحادث

وفاة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالتجمع

انهيار للسلم الداخلي

تحرك عاجل من وزارة الإسكان بشأن العقار 18 بالحي السادس بـ6 أكتوبر| تفاصيل

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

امام عاشور

الأهلي بمن حضر .. إمام عاشور يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي بعد الفوز على الزمالك

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

عمرو أديب

عمرو أديب منفعلا: عندي 60 سنة منهم 55 الزمالك بيتغلب فيهم

الصورة المرفقة بالمنشورات

ملثم يتجول بطعام مسمم.. ذعر في حدائق الأهرام بعد زعم تسميم 500 كلب والأمن يفحص

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

ترشيحاتنا

فيضانات السودان

ملف سد النهضة يعود للواجهة.. فيضان السودان يفضح أزمة الملء والتشغيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد

أشرف غراب: زيارة بن زايد لمصر تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي

جانب من ورشة العمل

من الابتكار إلى الاستثمار .. جامعة بنها الأهلية تنظم ندوة عن تعزيز دور الملكية الفكرية في خدمة الصناعة

بالصور

ستيلانتيس تطور نموذج أولي لسيارة كهربائية بـ نظام البطارية الذكي المتكامل

نظام البطارية الذكي المتكامل
نظام البطارية الذكي المتكامل
نظام البطارية الذكي المتكامل

لأول مرة.. مرسيدس مايباخ اس كلاس V12 لعام 2026

مرسيدس مايباخ إس كلاس V12
مرسيدس مايباخ إس كلاس V12
مرسيدس مايباخ إس كلاس V12

شاهد نيسان باترول نيسمو 2026 في السعودية

باترول نيسمو موديل 2026
باترول نيسمو موديل 2026
باترول نيسمو موديل 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد