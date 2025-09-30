ليفربول في ضيافة جالطة سراي بدوري أبطال أوروبا.. الليلة

يحل ليفربول الإنجليزي بقيادة الدولي المصري محمد صلاح ضيفًا ثقيلًا على جالطة سراي التركي، في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "رامس بارك"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وكان "الريدز" قد استهل مشواره الأوروبي بانتصار مثير على أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2 بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة، بينما تعثر الفريق التركي في الجولة الأولى أمام آينتراخت فرانكفورت.

ويسعى ليفربول لاستعادة توازنه سريعًا بعد السقوط المؤلم أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي (2-1)، حيث تلقى هدف الخسارة في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، رغم نجاح البديل فيديريكو كييزا في إدراك التعادل قبل النهاية بثلاث دقائق.

وأقر المدرب الهولندي أرني سلوت بأحقية الخسارة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة صعبة للغاية مع مواجهة جالطة سراي ثم مباراتين قويتين أمام تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري.

أما قائد الدفاع فيرجيل فان دايك فطالب زملاءه بالهدوء، قائلاً: "لا مجال للمبالغة في الفرح أو الإحباط، علينا أن نواصل العمل بتركيز. المباراة في تركيا لن تكون سهلة وعلينا أن نكون جاهزين".

ويحمل اللقاء ذكريات خاصة بين الفريقين، إذ انتهت آخر مواجهة بينهما في ديسمبر 2006 بفوز جالطة سراي 3-2 في إسطنبول، بعدما كان ليفربول قد فاز ذهابًا 2-1.

كما سبق أن تعادلا عام 2002 بدور المجموعات للبطولة نفسها.