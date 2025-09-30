قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي سيبقى في معظم أنحاء قطاع غزة
الأهلي: الإفراج عن المستحقات المالية للاعبين بعد الفوز على الزمالك
الأمم المتحدة تحذر من تدهور الوضع الإنساني في الفاشر شمال دارفور
المستشار حسين مدكور لـ صدى البلد: جعلنا إحدى المستشارات تلقن زملاءها من أعضاء قضايا الدولة الجدد اليمين القانونية
الصحة: نواصل التقييم الميداني لمنشآت المنيا استعدادًا لتطبيق التأمين الشامل
قرار عاجل من وزير التعليم بشأن درجات حافز التفوق الرياضي
الأرصاد: طقس مشمس وحرارة حول المعدلات الطبيعية مع نشاط نسبي للرياح
زيادة مفاجئة.. أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة
مدبولي يتفقد وحدة المكتبة المتنقلة بقرية شمّا بمركز أشمون: تفتح آفاقاً أوسع للأطفال للتعلم والإبداع
واجبات الزوجة تجاه زوجها وأولادها ..الإفتاء تحسم الجدل
سؤال برلمانى لحماية أبنائنا من كوارث العنف داخل أسوار المدارس
نتنياهو: لم أوافق على إقامة دولة فلسطينية خلال محادثاتي مع ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليفربول في ضيافة جالطة سراي بدوري أبطال أوروبا.. الليلة

ليفربول
ليفربول
إسراء أشرف

يحل ليفربول الإنجليزي بقيادة الدولي المصري محمد صلاح ضيفًا ثقيلًا على جالطة سراي التركي، في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "رامس بارك"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وكان "الريدز" قد استهل مشواره الأوروبي بانتصار مثير على أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2 بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة، بينما تعثر الفريق التركي في الجولة الأولى أمام آينتراخت فرانكفورت.

ويسعى ليفربول لاستعادة توازنه سريعًا بعد السقوط المؤلم أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي (2-1)، حيث تلقى هدف الخسارة في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، رغم نجاح البديل فيديريكو كييزا في إدراك التعادل قبل النهاية بثلاث دقائق.

وأقر المدرب الهولندي أرني سلوت بأحقية الخسارة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة صعبة للغاية مع مواجهة جالطة سراي ثم مباراتين قويتين أمام تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري.

أما قائد الدفاع فيرجيل فان دايك فطالب زملاءه بالهدوء، قائلاً: "لا مجال للمبالغة في الفرح أو الإحباط، علينا أن نواصل العمل بتركيز. المباراة في تركيا لن تكون سهلة وعلينا أن نكون جاهزين".

ويحمل اللقاء  ذكريات خاصة بين الفريقين، إذ انتهت آخر مواجهة بينهما في ديسمبر 2006 بفوز جالطة سراي 3-2 في إسطنبول، بعدما كان ليفربول قد فاز ذهابًا 2-1.

كما سبق أن تعادلا عام 2002 بدور المجموعات للبطولة نفسها.

ليفربول محمد صلاح صلاح جالطة سراي دوري أبطال أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الجنيه الذهب

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-9-2025

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

الصين تعلق على خطة ترامب: ندعم كل الجهود لخفض التصعيد في غزة

الدولار

تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو

الحديد

معوقات تواجه صناعة الحديد في مصر.. تفاصيل

بالصور

هوندا تصنع أول موتوسيكل على شكل «بوكيمون»

هوندا بوكيمون
هوندا بوكيمون
هوندا بوكيمون

في عيد ميلادها.. مونيكا بيلوتشي تتعرض للخيانة و30 صورة تبرز جمالها

مونيكا بيلوتشي
مونيكا بيلوتشي
مونيكا بيلوتشي

"شيوان".. أول روبوت يحرك وجهه ويعبر كالبشر بالصين

اول روبوت " شيوان" يحرك وجه و يعبر كالبشر بالصين
اول روبوت " شيوان" يحرك وجه و يعبر كالبشر بالصين
اول روبوت " شيوان" يحرك وجه و يعبر كالبشر بالصين

بقشر السمك.. ياسمين صبرى تخطف الأنظار بجمالها

بقشر السمك..ياسمين صبرى تخطف الانظار بجمالها
بقشر السمك..ياسمين صبرى تخطف الانظار بجمالها
بقشر السمك..ياسمين صبرى تخطف الانظار بجمالها

فيديو

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد