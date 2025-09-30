قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتفقد مركز تنمية وصحة الأسرة بـ "سبك الأحد" بالمنوفية
اعتماد المخطط الاستراتيجي لثلاث قرى بمركز سمالوط بالمنيا
أحمد حسن: ما تردد عن غضب الزمالك من تهنئة حسام عبد المجيد للاعبي الأهلي غير صحيح
راكبين بشبابيك العربية في زفة.. القبض على شخصين عرضا حياة أطفال للخطر
الحكومة الأمريكية تصادر 14 قطعة أثرية مصرية مهربة بينها تمثال قيمته 6 ملايين دولار
طقس مشمس نهارا ومعتدل ليلًا.. تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة
رئيس الوزراء يتفقد عددا من المنشآت التعليمية بقرية سبك الأحد بالمنوفية
أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 30-9-2025 والقنوات الناقلة
سرايا القدس تهاجم الاحتلال شمال غزة بقذائف الهاون النظامي
أقصر دور انعقاد في تاريخ الحياة النيابية.. مجلس الشيوخ يجتمع 15 يومًا فقط قبل انتهاء مدته
195 فرصة عمل جديدة بالإمارات برواتب تصل إلى 1800 درهم
المبعوث الرئاسي لكوريا الجنوبية يزور المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الغربية: الدولة عازمة على مواجهة جميع أشكال الغش الغذائي

صدى البلد
صدى البلد
أ ش أ

أكد محافظ الغربية أشرف الجندي، أن الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق مستمرة بشكل يومي في مختلف المراكز والمدن، مشددًا على أن صحة وسلامة المواطنين تمثل أولوية قصوى تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، وأن الدولة عازمة على مواجهة كافة أشكال الغش الغذائي ومنع تداول أي منتجات غير مطابقة للمواصفات أو غير صالحة للاستهلاك.

وقال المحافظ، بحسب بيان، اليوم "الثلاثاء" إن النتائج التي تحققت خلال شهر واحد تعكس الجدية الكاملة للأجهزة التنفيذية في التعامل مع هذا الملف الحيوي، موجهًا الشكر لمديرية الطب البيطري وكافة الأجهزة المشاركة في الحملات على جهودها المكثفة لضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى المواطنين.

وأشار إلى أنه في إطار حرص محافظة الغربية على صحة وسلامة المواطنين واصلت مديرية الطب البيطري بالمحافظة حملاتها المكبرة خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٥ بالتنسيق مع أقسام المجازر والتفتيش على اللحوم بجميع مراكز المحافظة الثمانية، حيث أسفرت تلك الجهود عن ضبط كميات كبيرة من المنتجات المخالفة بلغت نحو خمسة أطنان وستمائة وتسعة وعشرين كيلو جرامًا، وتحرير مائة واثنين محضر متنوع شملت مخالفات ما بين منتجات بدون بيانات وأخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى لحوم مذبوحة خارج المجازر.

وتضمنت الضبطيات نحو ثلاثة أطنان وأربعمائة وخمسة عشر كيلو جرامًا من الأسماك المجمدة والرنجة باشتباه صلاحية تم سحب عينات منها للتحليل، وضبط ما يقرب من طن وثلاثمائة واثنين وثلاثين كيلو جرامًا من مصنعات اللحوم بينها طن كامل غير صالح للاستهلاك الآدمي وقرابة مائتين وثلاثة وخمسين كيلو جرامًا بدون بيانات أو باشتباه صلاحية، فضلًا عن مائتين وثمانية وعشرين كيلو جرامًا من اللحوم المذبوحة خارج المجازر وثلاثة عشر كيلو جرامًا غير صالحة، إلى جانب ستمائة وواحد وأربعين كيلو جرامًا من الدواجن المتنوعة ما بين منتجات بدون بيانات وأخرى غير صالحة وأخرى باشتباه صلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على المضبوطات، وإحالة المحاضر للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

من جانبه، أوضح الدكتور عادل عبدالعزيز وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية، أن فرق التفتيش تعمل على مدار الساعة في جميع مراكز المحافظة الثمانية، وأن أي مخالفة يتم ضبطها تواجه بإجراءات قانونية فورية ورادعة حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.

محافظ الغربية الحملات الرقابية الأسواق

