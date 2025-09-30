سيد عبد الحفيظ: آخر مرة حقق فيها الزمالك الفوز بعد تأخره أمام الأهلي كانت من 37 سنة

كشف الإعلامي أحمد عبدالباسط تصريحات سيد عبد الحفيظ بعد لقاء القمة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقال سيد عبد الحفيظ: "أخر مرة حقق فيها الزمالك الفوز بعد تأخره أمام الأهلي كانت من 37 سنة".



وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



وتمكن محمود حسن تريزيجية من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة ويصعد إلى المركز الثالث، فيما توقف رصيد الزمالك عند 17 نقطة ويبقي في المركز الأول لبطولة الدوري.