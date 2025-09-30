قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك يدرس مستقبل فيريرا وسط غضب جماهيري واسع
صفقة القرن بصيغة جديدة.. خبير: خطة ترامب لإنهاء حرب غزة غطاء لتصفية القضية الفلسطينية
مبعوث الصين بالأمم المتحدة: ما تفعله إسرائيل انتهاك شديد لحقوق الفلسطينيين
عملية دهس وإطلاق نار وإصابة 3 في غوتش عتصيون.. والكشف عن مصير منفذ العملية
خارجية الدوحة: جهود مصرية قطرية تركية لإنهاء الحرب في غزة
رئيس الاتحاد الإسباني لكرة اليد يزور المتحف الكبير على هامش بطولة العالم للأندية
أكثر من 50 سفينة صمود تدخل نطاق اعتراض إسرائيل.. وتهديد بإغراقها
صور..إسعاف قنا يدفع بـ10 سيارات لنقل جثث ومصابي حادث الطريق الصحراوى
الكاميرا صورته.. القبض على عامل تحرش بفتاة فى الشارع بالجيزة
الجنازة غدًا.. وفاة الدكتور عبد العليم زكي رئيس قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما
أزمة قلبية مفاجئة.. وفاة أخصائي اجتماعي أثناء طابور الصباح بالمنوفية
رئيس شركة شاومي يفجر مفاجأة: اشتروا سيارات تسلا وفككوها لمعرفة أسرارها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

العربية للتصنيع: حريصون على خروج المدينة السكنية في صورة تليق بالصحفيين والهيئة

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

قال اللواء مهندس إبراهيم محروس، المدير التنفيذي للشركة العربية للمشروعات العقارية والسياحية،  إن الهيئة العربية للتصنيع تضم 14 مصنعًا وشركة، منها 7 مصانع وشركات تعمل في الصناعات الدفاعية والمدنية، و7 أخرى في المجالات المدنية فقط، مشيرًا إلى أن الشركات التي يتولى إدارتها التنفيذية مملوكة بالكامل للهيئة وتعمل في أنشطة متنوعة تشمل التطوير العقاري والتعدين، فضلًا عن مصانع متخصصة في إنتاج الأثاث التي قامت بتأثيث مباني العاصمة الإدارية الجديدة بالكامل.

وأضاف أن الهيئة تمتلك أيضًا شركة للوحات المعدنية الخاصة بلوحات المرور، والشركة العربية للسيارات، إلى جانب الاستعداد لافتتاح مدينة طبية متكاملة تضم مصنعًا لإنتاج الشرائح والمسامير والركب الصناعية، بالإضافة إلى أجهزة الأشعة المقطعية والرنين.

وأشار إلى أن الهيئة تملك مصانع متطورة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية ومكونات طاقة الرياح، مؤكداً أن الهيئة باعتبارها جهة مملوكة للدولة المصرية تمتلك إمكانيات كبيرة يمكن توظيفها لخدمة مختلف المجالات التنموية.

ولفت المدير التنفيذي للشركة العربية للمشروعات العقارية والسياحية إلى أن البروتوكول الموقع مع نقابة الصحفيين يمثل أول ثماره تطوير أرض النقابة بحدائق أكتوبر، مؤكدًا حرص الهيئة على أن يخرج المشروع في صورة تليق بالصحفيين والهيئة.

ونوه إلى أن المخطط للمشروع أن يستغرق إنشاؤه نحو 3 سنوات.

العربية للمشروعات العقارية والسياحية العاصمة الإدارية الصحفيين نقابة الصحفيين

مفتي الجمهورية يتابع سَير العمل في إدارات الفتوى الشفوية والهاتفية بالدار.. ويؤكد أهمية أداء الأمانة الإفتائية على أكمل وجه

مفتي الجمهورية لأمناء الفتوى: مهمتكم تتطلب صبرا وسعة صدر

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان.. هل يجب الوقوف لتكبيرة الإحرام لمن يصلي جالسا.. وهل يعاقب الزوج الذي لا يصلي بقلة الرزق والبركة.. و حكم عدم قراءة سورة بعد الفاتحة

مباراة كرة قدم

مركز الأزهر العالمي للفتوى يحذِّر من التَّعصب الرِّياضي والتنابز بالألقاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

