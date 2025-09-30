العربية للتصنيع: حريصون على خروج المدينة السكنية في صورة تليق بالصحفيين والهيئة

قال اللواء مهندس إبراهيم محروس، المدير التنفيذي للشركة العربية للمشروعات العقارية والسياحية، إن الهيئة العربية للتصنيع تضم 14 مصنعًا وشركة، منها 7 مصانع وشركات تعمل في الصناعات الدفاعية والمدنية، و7 أخرى في المجالات المدنية فقط، مشيرًا إلى أن الشركات التي يتولى إدارتها التنفيذية مملوكة بالكامل للهيئة وتعمل في أنشطة متنوعة تشمل التطوير العقاري والتعدين، فضلًا عن مصانع متخصصة في إنتاج الأثاث التي قامت بتأثيث مباني العاصمة الإدارية الجديدة بالكامل.

وأضاف أن الهيئة تمتلك أيضًا شركة للوحات المعدنية الخاصة بلوحات المرور، والشركة العربية للسيارات، إلى جانب الاستعداد لافتتاح مدينة طبية متكاملة تضم مصنعًا لإنتاج الشرائح والمسامير والركب الصناعية، بالإضافة إلى أجهزة الأشعة المقطعية والرنين.

وأشار إلى أن الهيئة تملك مصانع متطورة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية ومكونات طاقة الرياح، مؤكداً أن الهيئة باعتبارها جهة مملوكة للدولة المصرية تمتلك إمكانيات كبيرة يمكن توظيفها لخدمة مختلف المجالات التنموية.

ولفت المدير التنفيذي للشركة العربية للمشروعات العقارية والسياحية إلى أن البروتوكول الموقع مع نقابة الصحفيين يمثل أول ثماره تطوير أرض النقابة بحدائق أكتوبر، مؤكدًا حرص الهيئة على أن يخرج المشروع في صورة تليق بالصحفيين والهيئة.

ونوه إلى أن المخطط للمشروع أن يستغرق إنشاؤه نحو 3 سنوات.